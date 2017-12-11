11 декабря 2017, 11:20

«КамАЗ» неузнаваемо преобразится к 2019 году

Через год объединение «КамАЗ» выпустит абсолютно новый грузовик со стильной и комфортабельной кабиной, а также с 12-литровым двигателем. В 2019 году планируется произвести 5 000 грузовиков нового поколения.
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«КамАЗ» неузнаваемо преобразится к 2019 году КамАЗ
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Проектная же мощность специально построенного завода составит до 30 000 экземпляров в год. Выпускать новинку будет совместное предприятие «Даймлер КамАЗ Рус». Важный социальный аспект: под этот проект будет создано более 700 рабочих мест.

По словам первого зама генерального директора ПАО «КамАЗ» Юрия Герасимова, «все подготовительные работы идут в полном объеме – как по новой кабине, так и по новому двигателю. На заводе идет масштабная модернизация, уже начался монтаж новейшего оборудования».

Кабина камского грузовика 2019 модельного года отвечает всем современным требованиям, при ее создании была сделана ставка на эргономику, удобство и комфорт водителя.

Для серийного производства будет смонтирован новый сборочный конвейер фрикционного типа, который позволит значительно улучшить показатели как по качеству, так и по скорости сборки.
Новинки и концепт кары KamAZ

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Комментарии
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Форум КамАЗ 6460-63
По мне тоже довольно не плох.За такую цену.
Alex098
Автопропуск для грузовиков
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Ирина Овраменко
большие обороты. глохнет
При запуске двигателя- набирает большие обороты (3500 ) и глохнет
Камаз6460
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«КамАЗ» неузнаваемо преобразится к 2019 году
{{material_120961}}Проектная же мощность специально построенного завода составит до 30 000 экземпляров в год. Выпускать новинку будет совместное предприятие «Даймлер КамАЗ Рус». Важный социальный аспект: под этот проект будет создано более 700 рабочих мест.По словам первого зама генерального директора ПАО «КамАЗ» Юрия Герасимова, «все подготовительные работы идут в полном объеме – как по новой кабине, так и по новому двигателю. На заводе идет масштабная модернизация, уже начался монтаж новейшего оборудования».Кабина камского грузовика 2019 модельного года отвечает всем современным требованиям, при ее создании была сделана ставка на эргономику, удобство и комфорт водителя.Для серийного производства будет смонтирован новый сборочный конвейер фрикционного типа, который позволит значительно улучшить показатели как по качеству, так и по скорости сборки.
2017-12-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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