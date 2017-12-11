11 декабря 2017, 11:20
«КамАЗ» неузнаваемо преобразится к 2019 году
Через год объединение «КамАЗ» выпустит абсолютно новый грузовик со стильной и комфортабельной кабиной, а также с 12-литровым двигателем. В 2019 году планируется произвести 5 000 грузовиков нового поколения.
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По словам первого зама генерального директора ПАО «КамАЗ» Юрия Герасимова, «все подготовительные работы идут в полном объеме – как по новой кабине, так и по новому двигателю. На заводе идет масштабная модернизация, уже начался монтаж новейшего оборудования».
Кабина камского грузовика 2019 модельного года отвечает всем современным требованиям, при ее создании была сделана ставка на эргономику, удобство и комфорт водителя.
Для серийного производства будет смонтирован новый сборочный конвейер фрикционного типа, который позволит значительно улучшить показатели как по качеству, так и по скорости сборки.
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При запуске двигателя- набирает большие обороты (3500 ) и глохнет
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