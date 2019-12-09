9 декабря 2019, 13:11
КамАЗ обещает выпустить конкурента «ГАЗели»
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Маститый производитель мощных грузовиков КамАЗ задумался о создании легких коммерческих автомобилей массой до 3,5 тонн. В течение ближайших двух лет обещают выпустить новый легкий грузовичок.
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Концерн Daimler, с которым сотрудничает российский автопроизводитель, не имеет никакого отношения к проекту. Новые грузовички планируют выпускать под собственным брендом КамАЗа. В борьбе за клиентов они должны потеснить ГАЗель, которая в настоящее время занимает около 45% рынка легких коммерческих автомобилей и не имеет конкурентов в своем ценовом сегменте. В минувшем ноябре продажи модели, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), выросли на 25%. Всего с января по ноябрь 2019 года отечественные дилеры реализовали свыше 55 тысяч автомобилей ГАЗ.
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