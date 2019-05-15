15 мая 2019, 07:58

КамАЗ объявил конкурс на лучшее имя для новой модели

  • 5538
  • 0
Камский автозавод предлагает всем желающим поучаствовать в поиске названия для новых тягачей премиум-класса с кабиной К5. Каждый участник может отправить не более трех вариантов. Срок – до 22 мая 2019 года.
КамАЗ объявил конкурс на лучшее имя для новой модели
КамАЗ объявил конкурс на лучшее имя для новой модели
КамАЗ объявил конкурс на лучшее имя для новой модели
КамАЗ объявил конкурс на лучшее имя для новой модели
КамАЗ объявил конкурс на лучшее имя для новой модели
КамАЗ объявил конкурс на лучшее имя для новой модели
КамАЗ объявил конкурс на лучшее имя для новой модели
КамАЗ объявил конкурс на лучшее имя для новой модели
КамАЗ объявил конкурс на лучшее имя для новой модели
КамАЗ объявил конкурс на лучшее имя для новой модели
КамАЗ объявил конкурс на лучшее имя для новой модели
КамАЗ объявил конкурс на лучшее имя для новой модели
Ранее мы писали
Обычно добычей фотошпионов становятся модели легковых автомобилей, но на этот раз в объективы попалась крупная ...
Читать далее
Новое семейство магистральных тягачей КамАЗа-54901 унифицировано с тягачами Mercedes-Benz Actros четвертого поколения. У автомобилей общие большинство деталей кабины, однако интерьер и мотор КамАЗы получили уникальные. Ожидается, что стоить новый КамАЗ будет на 15 – 20% меньше, чем Actros. Новые тягачи впервые представили в конце 2017 года. В нынешнем феврале было запущено предсерийное производство, а серийный выпуск должен стартовать в ближайшие дни. 

Новинка практически готова к выходу на рынок. Дело за малым – осталось только придумать имя. Варианты (не более трех от каждого участника) можно отправить на электронную почту 50letkamaz@kamaz.ru до 22 мая 2019 года. Название должно состоять из одного слова, написанного латинскими буквами. При этом оно должно легко писаться и читаться как на латинице, так и на кириллице, и не иметь нежелательных ассоциаций в русском и английском языках. Главное – благозвучность и уникальность.

Победителя конкурса определит специальное жюри, в которое войдут руководители и и специалисты КамАЗа. Имя победителя и лучший вариант опубликуют 31 мая на официальном сайте компании. Главный приз - поездка в Набережные Челны, экскурсия по автозаводу, знакомство с гонщиками команды «КамАЗ-Мастер» и тест-драйв тягача КамАЗ-54901.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
Андрей Кравчук18.05.2019 04:49
Камаз ДРЕД
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум КамАЗ 6460-63
По мне тоже довольно не плох.За такую цену.
Alex098
В разведку – «Сармат», на минное поле – «Листва» и наш ответ белоруссам
Во время демонстрации произошел сбой в бортовой электронике нового шасси и несколько колес были повернуты в противоположном направлении. В ролике четко видны проблемы с колесами 3-й и 4-й осей. Представители Минобороны России и организаторы форума отказались комментировать механические проблемы нового ...
Дмитрий
В Узбекистане начали собирать КАМАЗы
Раньше в Узбекистане мелочь всякую собирали, типа Матизов, а теперь и за грузовики взялись. Хочется надеяться, что узбекские КамАЗы будут не хуже российских, а может быть даже лучше. И еще интересно, в число 11 моделей вошел самосвал 6520? Давно присматриваюсь к этому автомобилю.
Василий
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы KamAZ
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Сколько стоят самые продаваемые в РФ кроссоверы?
Выбираем скорость - на дорогах стали появляться лоси
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 83 модели
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 18 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
КамАЗ объявил конкурс на лучшее имя для новой модели
{{material_124950}}Новое семейство магистральных тягачей КамАЗа-54901 унифицировано с тягачами Mercedes-Benz Actros четвертого поколения. У автомобилей общие большинство деталей кабины, однако интерьер и мотор КамАЗы получили уникальные. Ожидается, что стоить новый КамАЗ будет на 15 – 20% меньше, чем Actros. Новые тягачи впервые представили в конце 2017 года. В нынешнем феврале было запущено предсерийное производство, а серийный выпуск должен стартовать в ближайшие дни. Новинка практически готова к выходу на рынок. Дело за малым – осталось только придумать имя. Варианты (не более трех от каждого участника) можно отправить на электронную почту 50letkamaz@kamaz.ru до 22 мая 2019 года. Название должно состоять из одного слова, написанного латинскими буквами. При этом оно должно легко писаться и читаться как на латинице, так и на кириллице, и не иметь нежелательных ассоциаций в русском и английском языках. Главное – благозвучность и уникальность.Победителя конкурса определит специальное жюри, в которое войдут руководители и и специалисты КамАЗа. Имя победителя и лучший вариант опубликуют 31 мая на официальном сайте компании. Главный приз - поездка в Набережные Челны, экскурсия по автозаводу, знакомство с гонщиками команды «КамАЗ-Мастер» и тест-драйв тягача КамАЗ-54901.
2019-05-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Владимир Ставропольский край Оренбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG