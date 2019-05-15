15 мая 2019, 07:58
КамАЗ объявил конкурс на лучшее имя для новой модели
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Камский автозавод предлагает всем желающим поучаствовать в поиске названия для новых тягачей премиум-класса с кабиной К5. Каждый участник может отправить не более трех вариантов. Срок – до 22 мая 2019 года.
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Новинка практически готова к выходу на рынок. Дело за малым – осталось только придумать имя. Варианты (не более трех от каждого участника) можно отправить на электронную почту 50letkamaz@kamaz.ru до 22 мая 2019 года. Название должно состоять из одного слова, написанного латинскими буквами. При этом оно должно легко писаться и читаться как на латинице, так и на кириллице, и не иметь нежелательных ассоциаций в русском и английском языках. Главное – благозвучность и уникальность.
Победителя конкурса определит специальное жюри, в которое войдут руководители и и специалисты КамАЗа. Имя победителя и лучший вариант опубликуют 31 мая на официальном сайте компании. Главный приз - поездка в Набережные Челны, экскурсия по автозаводу, знакомство с гонщиками команды «КамАЗ-Мастер» и тест-драйв тягача КамАЗ-54901.
Комментарии
Комментарии пользователей
Андрей Кравчук18.05.2019 04:49
Камаз ДРЕД
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По мне тоже довольно не плох.За такую цену.
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