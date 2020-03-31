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31 марта 2020, 00:13

КамАЗ освоил производство противоэпидемических костюмов и медицинских масок

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Один из участков КамАЗа переориентировали под производство противоэпидемических костюмов для собственных нужд предприятия. В настоящее время прорабатывается вопрос о массовом выпуске медицинских масок.
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Как пояснил корреспонденту ТАСС официальный представитель КамАЗа, перед началом работы все сотрудники предприятия должны проходить температурный контроль. Человека с повышенной температурой до работы не допустят, отправят к медикам. Но в распоряжении заводских врачей нет защитных комплектов. 

Изучив ситуацию на рынке, руководство КамАЗа пришло к выводу, что проще наладить выпуск противоэпидемических костюмов на собственном предприятии, чем ждать средства индивидуальной защиты в течение 2,5 месяцев – таков минимальный срок поставки. В итоге, под выпуск защитных комплектов переоборудовали участок мягкой обивки. Все костюмы одноразовые. Они рассчитаны на 2 часа и затем подлежат утилизации. На первое время предприятию требуется 3 – 4 тысячи комплектов. Кроме того, швейный участок уже освоил производство медицинских масок и в случае необходимости может начать их массовое производство. 

Сборка грузовых автомобилей на КамАЗе временно приостановлена, с 30 марта по 3 апреля, в соответствии с указом президента о нерабочей неделе. Как было сказано в официальном заявлении, «на оплачиваемые длинные выходные уйдёт весь персонал компании, за исключением минимального количества сотрудников, занятых на работах, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям».

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КамАЗ освоил производство противоэпидемических костюмов и медицинских масок
{{material_129480}}Как пояснил корреспонденту ТАСС официальный представитель КамАЗа, перед началом работы все сотрудники предприятия должны проходить температурный контроль. Человека с повышенной температурой до работы не допустят, отправят к медикам. Но в распоряжении заводских врачей нет защитных комплектов. Изучив ситуацию на рынке, руководство КамАЗа пришло к выводу, что проще наладить выпуск противоэпидемических костюмов на собственном предприятии, чем ждать средства индивидуальной защиты в течение 2,5 месяцев – таков минимальный срок поставки. В итоге, под выпуск защитных комплектов переоборудовали участок мягкой обивки. Все костюмы одноразовые. Они рассчитаны на 2 часа и затем подлежат утилизации. На первое время предприятию требуется 3 – 4 тысячи комплектов. Кроме того, швейный участок уже освоил производство медицинских масок и в случае необходимости может начать их массовое производство. Сборка грузовых автомобилей на КамАЗе временно приостановлена, с 30 марта по 3 апреля, в соответствии с указом президента о нерабочей неделе. Как было сказано в официальном заявлении, «на оплачиваемые длинные выходные уйдёт весь персонал компании, за исключением минимального количества сотрудников, занятых на работах, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям».
2020-03-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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