22 января 2018, 13:33

«КамАЗ» отдохнул и готов к трудовым подвигам

Затяжные каникулы «КамАЗа» закончились – заводчане сегодня приступили к работе после оплачиваемого двухнедельного отпуска. Корпоративный отпуск прошёл в период с 9 по 21 января - это была первая половина отдыха. Вторая часть отпуска запланирована на 6-20 августа 2018 года.
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«КамАЗ» отдохнул и готов к трудовым подвигам КамАЗ

В штатном режиме, как информирует пресс-служба предприятия, работали ремонтные и сервисные службы, отвечающие за сохранность и работоспособность оборудования, жизнеобеспечение зданий и сооружений, а также часть персонала, занятого составлением и предоставлением отчётности.

Корпоративный отпуск не распространялся на подразделения, отвечающие за продажу автотехники, и работников, задействованных в выполнении заказов по продукции диверсификации. Эти камазовцы отдыхают по специально разработанному графику отпусков. 

До конца января на «КамАЗе» должно быть произведено более 1100 автомобилей и 1200 силовых агрегатов, предстоит отгрузить запчастей на сумму 1 млрд рублей.

В новый трудовой год «камазовцы» входят с хорошим настроением. Экипаж Эдуарда Николаева стал победителем в грузовом зачёте ралли-марафона «Дакар-2018». Таким образом, команда «КамАЗ-мастер» в 15-й раз в своей 30-летней истории завоевала «Золотого бедуина».

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«КамАЗ» отдохнул и готов к трудовым подвигам
В штатном режиме, как информирует пресс-служба предприятия, работали ремонтные и сервисные службы, отвечающие за сохранность и работоспособность оборудования, жизнеобеспечение зданий и сооружений, а также часть персонала, занятого составлением и предоставлением отчётности. Корпоративный отпуск не распространялся на подразделения, отвечающие за продажу автотехники, и работников, задействованных в выполнении заказов по продукции диверсификации. Эти камазовцы отдыхают по специально разработанному графику отпусков.  До конца января на «КамАЗе» должно быть произведено более 1100 автомобилей и 1200 силовых агрегатов, предстоит отгрузить запчастей на сумму 1 млрд рублей. В новый трудовой год «камазовцы» входят с хорошим настроением. Экипаж Эдуарда Николаева стал победителем в грузовом зачёте ралли-марафона «Дакар-2018». Таким образом, команда «КамАЗ-мастер» в 15-й раз в своей 30-летней истории завоевала «Золотого бедуина».
2018-01-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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