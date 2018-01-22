«КамАЗ» отдохнул и готов к трудовым подвигам
В штатном режиме, как информирует пресс-служба предприятия, работали ремонтные и сервисные службы, отвечающие за сохранность и работоспособность оборудования, жизнеобеспечение зданий и сооружений, а также часть персонала, занятого составлением и предоставлением отчётности.
Корпоративный отпуск не распространялся на подразделения, отвечающие за продажу автотехники, и работников, задействованных в выполнении заказов по продукции диверсификации. Эти камазовцы отдыхают по специально разработанному графику отпусков.
До конца января на «КамАЗе» должно быть произведено более 1100 автомобилей и 1200 силовых агрегатов, предстоит отгрузить запчастей на сумму 1 млрд рублей.
В новый трудовой год «камазовцы» входят с хорошим настроением. Экипаж Эдуарда Николаева стал победителем в грузовом зачёте ралли-марафона «Дакар-2018». Таким образом, команда «КамАЗ-мастер» в 15-й раз в своей 30-летней истории завоевала «Золотого бедуина».
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