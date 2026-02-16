КАМАЗ приступил к выпуску лучших в мире мостов

16 февраля 2026, 17:21
КАМАЗ открыл новое производство мостов: инвестиции, технологии и рекорды
В Набережных Челнах стартовало обновленное производство ведущих мостов для грузовиков КАМАЗ. Проект поддержан миллиардными инвестициями и льготным кредитом, а новые технологии обещают рекордную долговечность. Почему это событие может изменить рынок и что стоит за громкими заявлениями - разбираемся в деталях.
В день, когда КАМАЗ отмечал полувековой юбилей с момента выпуска своего первого грузового автомобиля, в Набережных Челнах состоялось открытие модернизированного производства ведущих мостов. Это событие стало не только символом преемственности, но и важным шагом в технологическом развитии российского автопрома. Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, компания вложила в проект значительные средства, а поддержку оказал Фонд развития промышленности РФ, предоставив 5 миллиардов рублей на льготных условиях - всего под 1% годовых.
На новых производственных линиях теперь выпускаются мосты для автомобилей последних поколений К3 и К5. Особое внимание уделено облегчению конструкции и увеличению ресурса деталей. Для К5 инженеры применили цельнолитой картер, в который интегрированы цапфы, тормозные суппорты и кронштейны подвески. Такой подход позволил не только повысить прочность, но и существенно снизить вес за счет использования стенок разной толщины. Долговечность цельнолитых картеров превышает 6 миллионов циклов - это в шесть раз больше, чем у традиционных штампосварных аналогов.
Внедрение новых технологий в производство мостов - не просто очередное обновление ассортимента. Это стратегический шаг, который может повлиять на всю отрасль. Легкие и износостойкие мосты способны снизить эксплуатационные расходы, повысить надежность грузовиков и увеличить их срок службы. Для российских перевозчиков, работающих в сложных климатических и дорожных условиях, такие решения становятся особенно актуальными.
Инвестиции в модернизацию - не только про оборудование. КАМАЗ делает ставку на обучение персонала, внедрение цифровых систем контроля качества и автоматизацию ключевых процессов. Это позволяет не только выпускать продукцию мирового уровня, но и удерживать лидерские позиции на внутреннем рынке, несмотря на растущую конкуренцию со стороны зарубежных и китайских производителей.
Сегодня КАМАЗ не только выпускает грузовики, но и активно развивает собственную компонентную базу. Производство ведущих мостов - ключевой элемент в стратегии импортозамещения и повышения независимости от внешних поставщиков. Благодаря постоянным инвестициям в инновации и модернизацию, компания сохраняет статус технологического лидера в российском автопроме и продолжает расширять свое присутствие на мировом рынке.
