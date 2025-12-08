Три миллиона моторов за 50 лет: как КамАЗ создал сердце для своих грузовиков

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

8 декабря 2025, 07:51

КамАЗ отпраздновал 50-летний юбилей с момента выпуска первого двигателя

На заводе двигателей ПАО «КАМАЗ» прошли торжественные мероприятия, посвященные знаковому событию - 50-летию с момента сборки самого первого мотора. В праздновании приняли участие как высшее руководство компании во главе с генеральным директором Сергеем Когогиным, так и ветераны производства, стоявшие у истоков, и нынешний трудовой коллектив.

Исторический момент, давший старт серийному производству силовых агрегатов, произошел 4 декабря 1975 года. Именно тогда был собран первый двигатель, ставший сердцем для будущих поколений знаменитых грузовиков. Это событие стало отправной точкой для одного из крупнейших моторостроительных производств в стране и заложило основу для будущего технологического суверенитета компании.

Как сообщает издание Движок, история развития двигателей неразрывно связана с эволюцией самих автомобилей. Первенец, грузовик КамАЗ-5320, имел грузоподьемность в 8 тонн, и для него вполне хватало мощности начальных версий мотора. Однако со временем модельный ряд расширялся, машины становились больше и тяжелее, что требовало от инженеров постоянной работы над усовершенствованием силовых агрегатов. Двигатели проходили через множество модернизаций, становясь мощнее и надежнее.

Настоящим прорывом для предприятия стал переход на производство рядных шестицилиндровых двигателей нового поколения, известных как КамАЗ Р6. Освоение их серийного выпуска позволило оснащать современные грузовики поколения К5 высокоэффективными и экономичными моторами, отвечающими самым строгим экологическим стандартам. Это открыло новую страницу в истории завода и всей компании.

Масштабы производства за прошедшие полвека впечатляют. За 50 лет с конвейера завода сошло более трех миллионов двигателей. Эта цифра наглядно демонстрирует вклад предприятия в автомобильную промышленность и экономику страны. Каждый из этих моторов стал частью большого механизма, который приводит в движение транспортные потоки по всей России и за ее пределами.

Сегодня завод двигателей «КамАЗ» - это современное высокотехнологичное предприятие. В его производственной линейке насчитывается 38 базовых моделей силовых агрегатов, работающих как на дизельном топливе, так и на газе. Кроме того, выпускается свыше двухсот различных модификаций и комплектаций, что позволяет удовлетворять потребности самых разных клиентов и оснащать двигателями широкую гамму техники.

Упомянутые марки: КамАЗ
