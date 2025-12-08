Три миллиона моторов за 50 лет: как КамАЗ создал сердце для своих грузовиков

КамАЗ отпраздновал 50-летний юбилей с момента выпуска первого двигателя

КамАЗ отмечает знаменательную дату. Завод двигателей празднует большой юбилей. Производство моторов началось полвека назад. Компания прошла огромный путь. Узнайте подробности этого важного события.

КамАЗ отмечает знаменательную дату. Завод двигателей празднует большой юбилей. Производство моторов началось полвека назад. Компания прошла огромный путь. Узнайте подробности этого важного события.

На заводе двигателей ПАО «КАМАЗ» прошли торжественные мероприятия, посвященные знаковому событию - 50-летию с момента сборки самого первого мотора. В праздновании приняли участие как высшее руководство компании во главе с генеральным директором Сергеем Когогиным, так и ветераны производства, стоявшие у истоков, и нынешний трудовой коллектив.

Исторический момент, давший старт серийному производству силовых агрегатов, произошел 4 декабря 1975 года. Именно тогда был собран первый двигатель, ставший сердцем для будущих поколений знаменитых грузовиков. Это событие стало отправной точкой для одного из крупнейших моторостроительных производств в стране и заложило основу для будущего технологического суверенитета компании.

Как сообщает издание Движок, история развития двигателей неразрывно связана с эволюцией самих автомобилей. Первенец, грузовик КамАЗ-5320, имел грузоподьемность в 8 тонн, и для него вполне хватало мощности начальных версий мотора. Однако со временем модельный ряд расширялся, машины становились больше и тяжелее, что требовало от инженеров постоянной работы над усовершенствованием силовых агрегатов. Двигатели проходили через множество модернизаций, становясь мощнее и надежнее.

Настоящим прорывом для предприятия стал переход на производство рядных шестицилиндровых двигателей нового поколения, известных как КамАЗ Р6. Освоение их серийного выпуска позволило оснащать современные грузовики поколения К5 высокоэффективными и экономичными моторами, отвечающими самым строгим экологическим стандартам. Это открыло новую страницу в истории завода и всей компании.

Масштабы производства за прошедшие полвека впечатляют. За 50 лет с конвейера завода сошло более трех миллионов двигателей. Эта цифра наглядно демонстрирует вклад предприятия в автомобильную промышленность и экономику страны. Каждый из этих моторов стал частью большого механизма, который приводит в движение транспортные потоки по всей России и за ее пределами.

Сегодня завод двигателей «КамАЗ» - это современное высокотехнологичное предприятие. В его производственной линейке насчитывается 38 базовых моделей силовых агрегатов, работающих как на дизельном топливе, так и на газе. Кроме того, выпускается свыше двухсот различных модификаций и комплектаций, что позволяет удовлетворять потребности самых разных клиентов и оснащать двигателями широкую гамму техники.