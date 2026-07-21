20 эксклюзивных КАМАЗов для «Ленты»: 1,5 миллиона километров без капремонта

«КАМАЗ» передал 20 новых тягачей К5 в парк крупного ретейлера

Российский рынок грузовых автомобилей пополнился новой партией техники: 20 тягачей КАМАЗ-54901 поступили в распоряжение одного из крупнейших ретейлеров страны. Эксклюзивная комплектация и индивидуальный подход к заказу - далеко не все особенности этой поставки. Какие задачи решает новая техника, что это значит для логистики в России, и как такие сделки могут изменить подход к перевозкам уже в ближайшее время.

Российский рынок грузовых автомобилей пополнился новой партией техники: 20 тягачей КАМАЗ-54901 поступили в распоряжение одного из крупнейших ретейлеров страны. Эксклюзивная комплектация и индивидуальный подход к заказу - далеко не все особенности этой поставки. Какие задачи решает новая техника, что это значит для логистики в России, и как такие сделки могут изменить подход к перевозкам уже в ближайшее время.

Ведущий российский ретейлер «Группа Лента» получил 20 магистральных тягачей КАМАЗ-54901, которые были предоставлены по лизинговой программе АО «Лизинговая компания «КАМАЗ». Машины выполнены в индивидуальной синей металлик окраске, что подчеркивает эксклюзивность заказа и ориентированность на корпоративный стиль заказчика. По данным 110km.ru, техника предназначена для перевозки товаров между распределительными центрами и гипермаркетами сети, что особенно актуально на фоне растущих требований к надежности и точности логистики.

КАМАЗ-54901 - это представитель нового поколения тягачей, который уже зарекомендовал себя на рынке междугородних перевозок. Модель оснащена современным шестицилиндровым двигателем КАМАЗ Р6 объемом 13 литров и мощностью 483 л.с., а также 12-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Такой тандем обеспечивает не только высокую производительность, но и сниженный уровень шума, что важно для комфорта водителя на дальних маршрутах.

Особое внимание уделено кабине: просторное внутреннее пространство и два спальных места делают длительные рейсы менее утомительными. Инженеры компании внедрили ряд технологических решений, позволивших увеличить межсервисный интервал до 120 тысяч километров, а ресурс двигателя - до 1,5 миллиона километров. Кроме того, расход топлива у этой модели на 10% ниже по сравнению с предыдущим поколением, что может существенно снизить эксплуатационные расходы для крупных логистических операторов.

Поставка новых тягачей в адрес «Группы Лента» - не просто очередная сделка на рынке коммерческого транспорта. Это отражение тренда на обновление автопарков крупных компаний, которые стремятся повысить эффективность перевозок и минимизировать простои. В условиях, когда логистика становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности, выбор современных и надежных машин приобретает особое значение.

Если Вы не знали, модель КАМАЗ-54901 была представлена как флагман линейки К5 и быстро стала востребованной среди перевозчиков благодаря сочетанию технологичности, экономичности и комфорта. «Группа Лента» - один из крупнейших продуктовых ретейлеров России, активно развивающий собственную логистическую инфраструктуру для обеспечения бесперебойных поставок в магазины по всей стране.