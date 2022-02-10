«КамАЗ» поехал по «Компасу»: первые среднетоннажники нашли своих покупателей
Как уже информировал портал 110km.ru, «Компас» - это новое среднетоннажное семейство автомобилей КамАЗ, на которое будет делаться ставка в ближайшее время.
Автомобили из первой партии оснащены 4-тактным 154-сильным дизелем Cummins ISF3.8S5154 с турбонаддувом, механической 6-ступенчатой коробкой передач LC6T540B. Снаряжённая масса шасси зависит от применённой колёсной базы и может составлять от 3125 до 3405 кг. Ресурс автомобиля – 800 тыс. км, межсервисный интервал составляет 20 тыс. км. Ёмкость топливного бака – 250 литров.
Новый проект «Компас» стартует с 2 моделей: «Компас-9» полной массой 9,5 тонны и «Компас-12» – 11,99 тонны. Это грузовики т.н. развозного класса, предназначены для работы в городе и пригороде, могут применяться в междугородних перевозках.
На шасси «Компасов» возможна установка широкого перечня спецнадстроек: различные модификации фургонов (изотермические, промтоварные, рефрижераторы), бортовые автомобили с КМУ, мусоровозы, мульти-лифты, эвакуаторы, автогидроподъемники и т. д.
Ожидается появление более компактной и лёгкой модели «Компас-5» - полной массой 5,5 тонны. Вероятно, это произойдет во II полугодии текущего года.
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