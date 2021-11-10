Камаз показал 12-тонный грузовик, который может не платить «Платону»
Грузовик на фото представлен в версии с укороченной бортовой надстройкой и краново-манипуляторной установкой (КМУ) фирмы Unic, расположенной за кабиной. Наличие КМУ позволяет водителю самостоятельно осуществлять погрузку и разгрузку автомобиля. Кабина автомобилю досталась широкая, с одним спальным местом.
Компас 12 грузоподъемностью 7,2 тонны предложат со «старшим» 4,5-литровым Cummins ISF (209 сил). Интересно, что в документах полная масса модели указана 11 990 кг. Это позволит регистрировать машину как среднетоннажную и избавит владельцев от необходимости платить за проезд по федеральным трассам в рамках системы «Платон». Напомним, по ней сборами облагают грузовики полной массой от 12 тонн и более. Компас 12 составит конкуренцию усиленному ГАЗону Next 10.0. В продаже новинка появится в 2022 году. Продажи Компаса 9 должны начаться в 2021-м.
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