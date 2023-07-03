КамАЗ показал новый кроссовер «Москвич 5»

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Напомним, КамАЗ выступает в роли технологического партнера проекта «Москвич», а недавно и сам московский автозавод возглавил бывший топ-менеджер КамАЗа. В основе нового кроссовера «Москвич 5» лежит сравнительной свежий китайский JAC Sehol X6, премьера которого прошла в 2022 году. Габаритная длина новинки составляет 4 505 мм, ширина – 1 850 мм, высота – 1 698 мм, колесная база – 2 660 мм.

Под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор. В базовой версии он будет развивать 149 л.с. и 230 Нм пикового крутящего момента. Топовый кроссовер получит агрегат, форсированный до 184 л.с. и 300 Нм, уточняет Российская газета. Двигатель может работать в паре с вариатором или 6-ступенчатым преселективным «роботом». Привод в любом случае только передний.

Фото: Пресс-служба Раиса Республики Татарстан

Сборку новинки наладят на заводе «Москвич», по всей вероятности, уже в следующем году. Сейчас на предприятии собирают бензиновый кроссовер «Москвич 3» и его электрическую модификацию «Москвич 3е». первый стоит от 1 992 000 рублей, второй – от 3 558 000 рублей без учета скидок. В августе к ним должен присоединиться лифтбек «Москвич 6» с 190-сильным мотором и 6-ступенчатым «роботом». Цены пока неизвестны.

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