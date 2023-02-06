КамАЗ показал первый антисанкционный грузовик с кабиной Mercedes

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Вопреки санционному давлению и прекращению поставок комплектующих из ряда стран, КамАЗу удалось выпустить «санкционно-устойчивый» грузовик нового поколения, изначально созданный в сотрудничестве с Mercedes-Benz. На протяжении всего 2022 года машины собирали с использованием автокомпонентов из складских запасов. Сейчас в общем конвейере потока прошел обновленный КамАЗ-54901 с другой автоматической коробкой передач, новым ведущим мостом и иной пневматической системой. Также были заменены другие агрегаты, включая систему охлаждения и нейтрализации, электрооборудование, бортовую информационную систему и подвеску кабины.

Представители КамАЗа утверждают, что «антисанкционный» грузовик отличается улучшенными техническими характеристиками: большей плавностью хода и пониженным расходом топлива. Дополнительный шумоизолирующий слой на дверях кабины позволил обеспечить более комфортные условия для водителя. Машина отправится на испытания в Научно-технический центр. После сертификации обновленного тягача начнется его серийная сборка. До конца месяца на предприятии планируют собрать 70 экземпляров КамАЗ-54901 с использованием комплектующих, локализованных в России и дружественных странах.

Упомянутые модели: КамАЗ 54901

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