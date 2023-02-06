КамАЗ показал первый антисанкционный грузовик с кабиной Mercedes
Представители КамАЗа утверждают, что «антисанкционный» грузовик отличается улучшенными техническими характеристиками: большей плавностью хода и пониженным расходом топлива. Дополнительный шумоизолирующий слой на дверях кабины позволил обеспечить более комфортные условия для водителя. Машина отправится на испытания в Научно-технический центр. После сертификации обновленного тягача начнется его серийная сборка. До конца месяца на предприятии планируют собрать 70 экземпляров КамАЗ-54901 с использованием комплектующих, локализованных в России и дружественных странах.
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14.10.2020, 10:20
Новейший КамАЗ-54901 примеряет на себя Hi-Tech версию
При этом кабина грузовика, в которую вместе с коллегами из Daimler челнинцы вложили много средств и времени, останется той же самой. Новации, как отмечает пресс-служба автопроизводителя, наполнение. Цель – повышение уровня комфорта и безопасности водителя. Читать далее
-
09.02.2023, 09:05
До конца марта в Россию хотят привезти 2000 иранских автомобилей
Россия укрепляет торговые отношения с Ираном. Сразу два крупных автопроизводителя заинтересованы в экспорте машин в нашу страны. Российский посол в Тегеране Алексей Дедов рассказал о ближайших планах.Читать далее
-
09.02.2023, 08:44
Когда за движение задним ходом могут оштрафовать
Движение задним ходом – довольно опасный маневр. В зеркалах заднего вида остается много мертвых зон, и водитель должен быть предельно аккуратен и внимателен. Эксперт перечислил ситуации, когда за движение задним ходом могут выписать штраф.Читать далее
-
09.02.2023, 08:20
Tesla не считает отваливающийся руль дефектом
В конце января всех поклонников Tesla взволновал вопиющий инцидент. Руль новенькой Tesla Model Y отвалился всего через шесть дней после покупки. Владелец в этот момент ехал по автомагистрали вместе с семьей.Читать далее
-
09.02.2023, 07:50
Самый большой кроссовер Toyota: 367 сил и 13 подстаканников
Компания Toyota представила свой самый большой кроссовер. Тем, кому тесноват Highlander, предложат трехрядный Grand Highlander, в котором могут поместиться до 8 человек.Читать далее
-
09.02.2023, 00:05
Полицейские оштрафовали наглого водителя, который ел суп на скорости 80 км/ч
Британские полицейские провели рейд, направленный на выявление водителей, которые разговаривают за рулем по телефону. Каково же было их удивление, когда они увидели водителя, державшего в одной руке миску с супом, а в другой – ложку.Читать далее
-
08.02.2023, 16:33
БелАЗ показал огромный антисанкционный самосвал
В Беларуси разработали карьерный самосвал МоАЗ-75053, который планируют выпускать силами могилевского подразделения БелАЗа. Машина может перевозить до 25 тонн насыпных грузов по тяжелому бездорожью и в сложных климатических условиях.Читать далее
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