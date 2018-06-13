13 июня 2018, 14:29
КамАЗ представил беспилотный шаттл
В минувшие выходные в Казани КамАЗ показал свой первый беспилотный электробус «КАМАЗ-1221 ШАТЛ». Президент Татарстана Рустам Минниханов лично опробовал электромобиль в деле.
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Название электробуса «ШАТЛ» представляет собой аббревиатуру: «ШирокоАдаптивная Транспортная Логистика». В разработке новинки принимали участие специалисты КамАЗа и НАМИ. Конструкция автобуса максимально облегчена. Его кузов выполнен из композитных материалов, а рама – с использованием алюминия. Длина шаттла составляет 4,6 метра. В салоне могут с комфортом разместиться от 8 до 12 человек.
В состав силовой установки модели входит 130-сильный электромотор и тяговая батарея емкостью 35 кВт-ч, установленная под полом. Комплекс автономного управления включает в себя радары, лидары, сонары и комплекс камер кругового обзора. Все они сканируют пространство вокруг электромобиля и передают данные в центральный процессор, который соотносит их с навигационными картами и прокладывает маршрут. Беспилотный шаттл может останавливаться в заранее заданных пунктах для посадки и высадки пассажиров. Сами пассажиры также могут выбирать необходимые места остановки из предложенного списка. Серийное производство беспилотников КамАЗ планирует начать через 3 – 4 года. К этому времени в действующие законодательство должны быть внесены соответствующие изменения.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
По мне тоже довольно не плох.За такую цену.
Раньше в Узбекистане мелочь всякую собирали, типа Матизов, а теперь и за грузовики взялись. Хочется надеяться, что узбекские КамАЗы будут не хуже российских, а может быть даже лучше. И еще интересно, в число 11 моделей вошел самосвал 6520? Давно присматриваюсь к этому автомобилю.
КамАЗ 5410 куплен для работы. Почему именно он – по сравнению с современными грузовиками этот грузовик более прост. Реально починить в поле на коленке. Цены на запчасти КамАЗ 5410 не добавляют седых волос (опять же по сравнению) . Цена на сам автомобиль невысока, если есть время, силы и немного финансов ...
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