13 июня 2018, 14:29

КамАЗ представил беспилотный шаттл

В минувшие выходные в Казани КамАЗ показал свой первый беспилотный электробус «КАМАЗ-1221 ШАТЛ». Президент Татарстана Рустам Минниханов лично опробовал электромобиль в деле.
^
КамАЗ представил беспилотный шаттл КамАЗ
Ранее мы писали
Росавтодор объявил о том, что испытания беспилотных КАМАЗов на дорогах общего пользования начнутся в России ...
Читать далее
В ходе презентации тестовый электробус проехал 650 метров по асфальтовой дороге вдоль берега реки Казанки. Беспилотный шаттл может передвигаться только по дорогам с твердым покрытием со скоростью до 110 км/ч. Но во время демонстрационного заезда с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым на борту скорость машины ограничили до 10 км/ч.

Название электробуса «ШАТЛ» представляет собой аббревиатуру: «ШирокоАдаптивная Транспортная Логистика». В разработке новинки принимали участие специалисты КамАЗа и НАМИ. Конструкция автобуса максимально облегчена. Его кузов выполнен из композитных материалов, а рама – с использованием алюминия. Длина шаттла составляет 4,6 метра. В салоне могут с комфортом разместиться от 8 до 12 человек.

В состав силовой установки модели входит 130-сильный электромотор и тяговая батарея емкостью 35 кВт-ч, установленная под полом. Комплекс автономного управления включает в себя радары, лидары, сонары и комплекс камер кругового обзора. Все они сканируют пространство вокруг электромобиля и передают данные в центральный процессор, который соотносит их с навигационными картами и прокладывает маршрут. Беспилотный шаттл может останавливаться в заранее заданных пунктах для посадки и высадки пассажиров. Сами пассажиры также могут выбирать необходимые места остановки из предложенного списка. Серийное производство беспилотников КамАЗ планирует начать через 3 – 4 года. К этому времени в действующие законодательство должны быть внесены соответствующие изменения.
Новинки и концепт кары KamAZ
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум КамАЗ 6460-63
По мне тоже довольно не плох.За такую цену.
Alex098
В Узбекистане начали собирать КАМАЗы
Раньше в Узбекистане мелочь всякую собирали, типа Матизов, а теперь и за грузовики взялись. Хочется надеяться, что узбекские КамАЗы будут не хуже российских, а может быть даже лучше. И еще интересно, в число 11 моделей вошел самосвал 6520? Давно присматриваюсь к этому автомобилю.
Василий
Камаз 5410
КамАЗ 5410 куплен для работы. Почему именно он – по сравнению с современными грузовиками этот грузовик более прост. Реально починить в поле на коленке. Цены на запчасти КамАЗ 5410 не добавляют седых волос (опять же по сравнению) . Цена на сам автомобиль невысока, если есть время, силы и немного финансов ...
Автолюбитель
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква КамАЗ Автомудрость КамАЗ АвтоПитер КамАЗ Дизайн и тюнинг КамАЗ Новинки и концепт кары КамАЗ Новости и акции автосалонов КамАЗ Автосалоны и дилеры марки КамАЗ Аренда и прокат авто марки КамАЗ Автоклубы и форумы автозавчастей марки КамАЗ Автосервисы и магазины автозапчастей марки КамАЗ
Главные материалы
Малыши-крепыши: Ravon R2 против Kia Picanto
Прощайте, легенды! ТОП-5 громких потерь 2017-го
Пользуетесь ли вы каршерингом?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 29 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 23 модели
Класс Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Класс С
Lancia Delta и еще 72 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
КамАЗ представил беспилотный шаттл
{{material_122857}}В ходе презентации тестовый электробус проехал 650 метров по асфальтовой дороге вдоль берега реки Казанки. Беспилотный шаттл может передвигаться только по дорогам с твердым покрытием со скоростью до 110 км/ч. Но во время демонстрационного заезда с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым на борту скорость машины ограничили до 10 км/ч.Название электробуса «ШАТЛ» представляет собой аббревиатуру: «ШирокоАдаптивная Транспортная Логистика». В разработке новинки принимали участие специалисты КамАЗа и НАМИ. Конструкция автобуса максимально облегчена. Его кузов выполнен из композитных материалов, а рама – с использованием алюминия. Длина шаттла составляет 4,6 метра. В салоне могут с комфортом разместиться от 8 до 12 человек.В состав силовой установки модели входит 130-сильный электромотор и тяговая батарея емкостью 35 кВт-ч, установленная под полом. Комплекс автономного управления включает в себя радары, лидары, сонары и комплекс камер кругового обзора. Все они сканируют пространство вокруг электромобиля и передают данные в центральный процессор, который соотносит их с навигационными картами и прокладывает маршрут. Беспилотный шаттл может останавливаться в заранее заданных пунктах для посадки и высадки пассажиров. Сами пассажиры также могут выбирать необходимые места остановки из предложенного списка. Серийное производство беспилотников КамАЗ планирует начать через 3 – 4 года. К этому времени в действующие законодательство должны быть внесены соответствующие изменения.
2018-06-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Тамбов Липецк Пятигорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG