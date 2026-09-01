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Автор: Дмитрий Новиков

1 сентября 2026, 10:19

КАМАЗ представил новую спецтехнику для работы в условиях тяжелого бездорожья

КАМАЗ представил новую спецтехнику для работы в условиях тяжелого бездорожья

6100 кг и вылет стрелы 8 метров: КАМАЗ представил мощную спецтехнику для сложных условий

КАМАЗ представил новую спецтехнику для работы в условиях тяжелого бездорожья

На рынке появилась уникальная спецтехника на базе КАМАЗ-65958, созданная для сложных задач в труднодоступных регионах. Модель оснащена современным краноманипулятором и специализированным захватом для труб. Эксперты отмечают, что такие решения редко встречаются в серийном производстве.

На рынке появилась уникальная спецтехника на базе КАМАЗ-65958, созданная для сложных задач в труднодоступных регионах. Модель оснащена современным краноманипулятором и специализированным захватом для труб. Эксперты отмечают, что такие решения редко встречаются в серийном производстве.

ПАО «КАМАЗ» совместно с ООО «Кран центр «КАМАЗ» и группой компаний ПАЛФИНГЕР вывел на рынок специализированный автомобиль, построенный на шасси КАМАЗ-65958. Новинка оснащена краноманипуляторной установкой ИНМАН ИМ 150N и уникальным захватом для труб, что позволяет выполнять широкий спектр задач в условиях полного бездорожья и минимальной инфраструктуры. По данным 110km.ru, техника разрабатывалась под индивидуальные требования крупного промышленного заказчика.

В основе машины - полноприводное шасси нового поколения КАМАЗ-65958 (8х8), оснащенное двигателем КАМАЗ P6 мощностью 560 л.с., соответствующим стандарту «Евро-5». Краноманипулятор установлен на заднем свесе, что дает возможность работать как с платформой автомобиля, так и с прицепом. Грузовой момент установки составляет 14,3 т·м, максимальная грузоподъемность - 6100 кг, а рабочий вылет стрелы достигает 8,02 метра. Даже на максимальном вылете кран способен поднимать грузы до 1690 кг.

Особое внимание уделено универсальности: КМУ ИНМАН ИМ 150N может комплектоваться различным навесным оборудованием. Для этой модели был специально спроектирован захват для труб, который позволяет одному оператору быстро и безопасно производить погрузку и монтаж труб диаметром 125-150 мм, а также рукавов высокого давления до 180 мм. Использование такого захвата сокращает время работ и снижает риски при монтаже на высоте. Система защиты от перегруза предотвращает превышение допустимых нагрузок, а управление возможно как с земли с помощью пульта, так и с верхнего поста.

Бортовая платформа оборудована тентом и стальными откидными бортами, а автомобиль способен буксировать прицеп массой до 14 500 кг. Габариты машины соответствуют требованиям для движения по дорогам общего пользования, что делает ее пригодной для магистральных перевозок. Техника ориентирована на нефтегазовую, строительную, энергетическую и коммунальную сферы, где требуется надежная работа в сложных условиях.

Появление такой модели на рынке может указывать на растущий спрос на универсальные и высокотехнологичные решения для работы в удаленных и труднодоступных регионах. Это также создает предпосылки для дальнейшего развития отечественного машиностроения и повышения конкурентоспособности российских производителей спецтехники.

Упомянутые марки: КамАЗ
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