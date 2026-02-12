Какие особенности и технические решения отличают свежие топливозаправщики КАМАЗ К5 для сложных условий эксплуатации

КАМАЗ представил новые полноприводные топливозаправщики на базе К5: что изменилось

Вышло исследование: КАМАЗ расширил линейку спецтехники, представив полноприводные топливозаправщики на шасси К5. Почему эти машины важны для отрасли, какие технологии применены и что это значит для российских перевозчиков - разбираемся в деталях.

Российский рынок спецтехники получил заметное обновление: КАМАЗ официально сообщил о выпуске новых полноприводных топливозаправщиков на платформе К5. Это событие важно для всех, кто работает в тяжелых условиях и зависит от надежной техники для транспортировки и хранения топлива. Новые модели способны не только повысить эффективность работы в нефтегазовой и строительной сферах, но и задать новые стандарты безопасности и удобства для персонала.

По информации пресс-службы КАМАЗа, свежие топливозаправщики созданы в партнерстве с НПО «Трансмастер» из Миасса и базируются на шасси КАМАЗ-65959. В модельный ряд вошли две автоцистерны: АТЗ-17 (17 куб. м) и АТЗ-11 (11 куб. м). Обе машины рассчитаны на перевозку светлых нефтепродуктов, их временное хранение и заправку различной техники, включая крупногабаритные машины, работающие вдали от инфраструктуры.

Инженеры уделили особое внимание конструкции цистерн. Каждый бак разделен на два равных отсека, что позволяет одновременно перевозить разные виды топлива или оптимизировать загрузку. Для обслуживания предусмотрены алюминиевые люки и донные клапаны с пневматическим управлением, что облегчает работу оператора и повышает безопасность при выдаче топлива.

Корпус цистерн выполнен из прочной углеродистой стали 09Г2С. Толщина стенок в разных зонах варьируется: основная часть - 4 мм, а в местах крепления и бронелистов - до 8 и даже 12 мм. Внутри установлены специальные волнорезы, которые гасят колебания жидкости и предотвращают раскачку машины на пересеченной местности. Это решение особенно актуально для российских дорог, где бездорожье - не редкость.

Безопасность персонала - еще один приоритет. Для этого на автоцистернах смонтированы оцинкованные противоскользящие площадки с откидными поручнями, а также лестницы с автоматическим подъемом и рифлеными ступенями. Такие детали часто недооценивают, но именно они снижают риск травм и делают эксплуатацию техники более комфортной.

Шасси КАМАЗ-65959, на котором построены новые топливозаправщики, отличается грузоподъемностью 22,5 тонны и колесной формулой 6x6. Под капотом - двигатель Р6 мощностью 483 л.с., работающий в паре с 16-ступенчатой механической коробкой передач. Кабина получила усиленный каркас и четырехточечную пружинную подвеску, что заметно повышает комфорт и безопасность водителя.

Стоит отметить, что КАМАЗ продолжает активно развивать линейку техники для нефтегазовой отрасли. Недавно компания представила ряд новых моделей, рассчитанных на работу в экстремальных условиях. Подобная стратегия позволяет отечественному производителю конкурировать с зарубежными брендами, которые ранее доминировали в этом сегменте.

Интересно, что тенденция к обновлению и расширению ассортимента спецтехники наблюдается не только у КАМАЗа. Например, недавно на рынке появились новые запчасти для китайских грузовиков, что подробно рассмотрено в материале о расширении ассортимента запчастей для грузовиков FAW, Dayun, Sitrak и Howo. Это говорит о растущей конкуренции и необходимости постоянных инноваций среди производителей.