Тягач с уникальной конструкцией и мощным двигателем – что скрывает новинка?

13 января 2026, 07:59
КамАЗ представил новый седельный тягач КамАЗ-65956 на главном конвейере завода
На Камском автозаводе собрали первый экземпляр КамАЗ-65956. Модель получила новую кабину и шасси. Серийный выпуск стартует в 2026 году. Впечатляющие характеристики и свежие решения уже вызвали интерес у экспертов. Подробности о новинке держатся в секрете.
На Камском автомобильном заводе завершили сборку первого образца седельного тягача КамАЗ-65956. Как сообщает Российская Газета, новинка стала очередным представителем тяжелой линейки К5, отличаясь свежими техническими решениями и заметно обновленным внешним видом.
Главная особенность нового тягача - современная кабина и шасси с формулой 6х4. По конструкции он близок к уже известному полноприводному КамАЗ-65955, но получил ряд уникальных деталей. В частности, инженеры реализовали оригинальную схему крепления задних крыльев: теперь они фиксируются на специальном кронштейне, что повышает надежность и упрощает обслуживание.
Под капотом установлен рядный шестицилиндровый турбодизель, выдающий 560 лошадиных сил. Такой мотор обеспечивает тягачу внушительный запас мощности, позволяя уверенно работать с тяжелыми грузами. В паре с ним идет 16-ступенчатая механическая коробка передач, а топливный бак рассчитан на 600 литров - это серьезный запас для дальних рейсов.
Седельное устройство у КамАЗ-65956 расположено выше, чем у других моделей семейства, а база для монтажа платформы (трала) стала заметно длиннее. Это решение открывает новые возможности для перевозки негабаритной техники и сыпучих материалов. Машина рассчитана на эксплуатацию в составе автопоезда, что особенно актуально для строительных и промышленных компаний.
По информации Российская Газета, полная масса тягача может достигать 91,5 тонны. Если установить кузов в седельное устройство, грузовик способен перевозить до 80 тонн песка или гравия. Такой потенциал делает новинку одним из самых мощных представителей отечественного автопрома в своем классе.
Сейчас собранный экземпляр проходит серию стендовых испытаний. Инженеры тщательно проверяют все системы, чтобы к началу серийного производства устранить возможные недочеты. Запуск массового выпуска намечен на 2026 год, и уже сейчас понятно: КамАЗ-65956 способен изменить расстановку сил на рынке тяжелых грузовиков.
