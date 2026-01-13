Тягач с уникальной конструкцией и мощным двигателем – что скрывает новинка?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

13 января 2026, 07:59

КамАЗ представил новый седельный тягач КамАЗ-65956 на главном конвейере завода

КамАЗ представил новый седельный тягач КамАЗ-65956 на главном конвейере завода

Тягач с уникальной конструкцией и мощным двигателем – что скрывает новинка?

КамАЗ представил новый седельный тягач КамАЗ-65956 на главном конвейере завода

На Камском автозаводе собрали первый экземпляр КамАЗ-65956. Модель получила новую кабину и шасси. Серийный выпуск стартует в 2026 году. Впечатляющие характеристики и свежие решения уже вызвали интерес у экспертов. Подробности о новинке держатся в секрете.

На Камском автозаводе собрали первый экземпляр КамАЗ-65956. Модель получила новую кабину и шасси. Серийный выпуск стартует в 2026 году. Впечатляющие характеристики и свежие решения уже вызвали интерес у экспертов. Подробности о новинке держатся в секрете.

На Камском автомобильном заводе завершили сборку первого образца седельного тягача КамАЗ-65956. Как сообщает Российская Газета, новинка стала очередным представителем тяжелой линейки К5, отличаясь свежими техническими решениями и заметно обновленным внешним видом.

Главная особенность нового тягача - современная кабина и шасси с формулой 6х4. По конструкции он близок к уже известному полноприводному КамАЗ-65955, но получил ряд уникальных деталей. В частности, инженеры реализовали оригинальную схему крепления задних крыльев: теперь они фиксируются на специальном кронштейне, что повышает надежность и упрощает обслуживание.

Под капотом установлен рядный шестицилиндровый турбодизель, выдающий 560 лошадиных сил. Такой мотор обеспечивает тягачу внушительный запас мощности, позволяя уверенно работать с тяжелыми грузами. В паре с ним идет 16-ступенчатая механическая коробка передач, а топливный бак рассчитан на 600 литров - это серьезный запас для дальних рейсов.

Седельное устройство у КамАЗ-65956 расположено выше, чем у других моделей семейства, а база для монтажа платформы (трала) стала заметно длиннее. Это решение открывает новые возможности для перевозки негабаритной техники и сыпучих материалов. Машина рассчитана на эксплуатацию в составе автопоезда, что особенно актуально для строительных и промышленных компаний.

По информации Российская Газета, полная масса тягача может достигать 91,5 тонны. Если установить кузов в седельное устройство, грузовик способен перевозить до 80 тонн песка или гравия. Такой потенциал делает новинку одним из самых мощных представителей отечественного автопрома в своем классе.

Сейчас собранный экземпляр проходит серию стендовых испытаний. Инженеры тщательно проверяют все системы, чтобы к началу серийного производства устранить возможные недочеты. Запуск массового выпуска намечен на 2026 год, и уже сейчас понятно: КамАЗ-65956 способен изменить расстановку сил на рынке тяжелых грузовиков.

Упомянутые марки: КамАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы KamAZ

Похожие материалы KamAZ

Evolute i-Space с полным приводом поступил в продажу в России по цене от 2,87 млн рублей
Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Кроссоверы Tenet впервые опередили Lada Vesta по продажам в России в декабре 2025
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Иркутск Нижний Новгород Брянская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться