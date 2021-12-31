«КамАЗ» приступит к работе 10 января 2022 года. Что год грядущий ему готовит?
Пресс-служба челнинского предприятия информирует об успешном завершения 2021-го. Согласно прогнозу, по итогам минувшего года продажи компании вырастут до 44 тыс. грузовиков (+19 %, к 2020 году).
По словам генерального директора «КамАЗа» Сергея Когогина, выручка завода превысит 250 млрд рублей - это как минимум на 34,5 % превышает оборот 2020-го, когда продажи принесли 185,9 миллиарда.
В наступающем году Камский автозавод планирует увеличить производство и продажи грузовиков и реализовать не менее 45 тыс. автомобилей, в том числе 6 тыс. единиц должны будут пойти на экспорт.
В годовом выражении продажи автомобилей вырастут примерно на 2,3%. При этом план по выручке составит около 270 млрд рублей.
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- 3 375 000 РAudi A6 2020 в Москве
- 860 000 РHonda Accord 2003 в Москве
- 10 690 000 РDodge 1500 2021 в Москве
- 1 550 000 РToyota Camry 2011 в Москве
- 4 400 000 РLand Rover Range Rover Evoque 2019 в Москве
- 2 320 000 РInfiniti FX 2009 в Москве
- 12 410 000 РBMW M5 2021 в Москве
- 3 100 000 РMercedes GL-класс 2015 в Москве
- 1 550 000 РMINI Cooper S 2015 в Москве
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