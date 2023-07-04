КамАЗ протаранил на встречке «Ниву» из-за роковой случайности
Причиной аварии стало взорвавшееся колесо. У КамАЗа лопнула левая передняя покрышка, водитель не удержал тяжелую машину и оказался на встречке, где в этот момент проезжала «Нива». В результате ДТП, водитель легковушки скончался от полученных травм на месте происшествия. По факту аварии возбуждено уголовное дело.
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30.11.2022, 17:42
В Великобритании продают последнюю новую «Ниву»: сколько она стоит?
Независимый импортер автомобилей Lada Niva в Великобритании объявил, что на складе остался последний внедорожник Lada Niva Legend. Из-за санкций в обозримом будущем поставок больше не предвидится.Читать далее
-
25.11.2022, 15:05
У дилеров появилась еще одна версия Lada Niva Legend
АвтоВАЗ расширил ассортимент упрощенных комплектаций для классических внедорожников Lada Niva Legend. В салоны российских дилеров начали поступать автомобили в исполнении Urban.Читать далее
-
12.10.2022, 17:44
В Германии наладили параллельный импорт Lada Niva из России
Пока российские дилеры пытаются наладить поставки европейских иномарок по параллельному импорту, схожие усилия предпринимают и их немецкие коллеги. Санкции ударили по авторитейлу по обе стороны занавеса.Читать далее
-
11.10.2022, 14:45
Комплектации Lada Niva дополнили опциями комфорта: цены
АвтоВАЗ сообщил об изменениях в комплектациях автомобилей семейства Lada Niva. Первые внедорожники Niva Legend и Niva Travel с расширенным оснащением сошли с конвейера в начале октября 2022 года.Читать далее
-
07.10.2022, 09:56
АвтоВАЗ собирает некомплектные автомобили
В апреле и мае 2022 года АвтоВАЗ был вынужден остановить все конвейеры из-за перебоев в поставках комплектующих. Сейчас ситуация существенно улучшилась, но трудности с логистикой еще сохраняются.Читать далее
-
06.10.2022, 21:41
ТОП-5 самых популярных кроссоверов 2022 года в России
Введение санкций, сложности с логистикой и уход из России некоторых брендов не могли не наложить отпечаток на выбор покупателей и статистику продаж. Признанный бестселлер сегмента SUV в 2022 году уступил свою корону.Читать далее
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