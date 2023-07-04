КамАЗ протаранил на встречке «Ниву» из-за роковой случайности

Ранее мы писали Смертельное ДТП в Челябинской области: погибли 6 человек Накануне днем, 12 июня, на автодороге Южноуральск – Магнитогорск в Челябинской области произошло страшное ... Читать далее

Трагедия произошла на 402-м километре автодороги «Вологда-Тихвин-Кола» в Бокситогорском районе Ленинградской области, сообщает портал Мойка78 . Грузовик КамАЗ с прицепом под управлением 41-летнего жителя Нижегородской области выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся со старенькой «Нивой» (ВАЗ-21213), за рулем которой находился 64-летний житель Тихвина.

Причиной аварии стало взорвавшееся колесо. У КамАЗа лопнула левая передняя покрышка, водитель не удержал тяжелую машину и оказался на встречке, где в этот момент проезжала «Нива». В результате ДТП, водитель легковушки скончался от полученных травм на месте происшествия. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) (от 478 200 Р )

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