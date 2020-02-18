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18 февраля 2020, 15:45

КамАЗ рассказал о новом беспилотнике

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st-kt.ru
Пресс-служба ПАО «КамАЗ» поделилась некоторыми подробностями о новом грузовом автомобиле без кабины водителя, патентные изображения которого появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) на прошлой неделе.
КамАЗ рассказал о новом беспилотнике

st-kt.ru

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В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились патентные изображения новой ...
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Новая модель грузовика под названием «Челнок» получила индекс «КамАЗ-3373». На предприятии уже построен первый опытный образец. В настоящее время инженеры занимаются его отладкой. Автомобиль представляет собой аккумуляторный электрокар с бортовой платформой, но без кабины водителя. В движение его приводит канадский синхронный электродвигатель на постоянных магнитах с векторным управлением, что дает постоянную частоту вращения при различных нагрузках. Мощность достигает 250 кВт (340 л.с.)

Симметричная платформа расположена по центру шасси, обе оси которого поворотные. Такое решение многократно облегчает маневрирование в ограниченном пространстве. Новинка может свободно менять направление движения по принципу «тяни-толкая». Понятия «передней» и «задней» светотехники условные, обе стороны полностью идентичны. Во время движения в одном направлении зажигаются соответствующие передние фары и противоположные задние фонари. 

Это первый разработанный КамАЗом бескабинный автомобиль. Его габариты: длина – 8 метров, ширина – чуть более 2,5 метров, высота – 4 метра. Грузоподъемность достигает 10 тонн, а полная масса - 18 тонн. Максимальная скорость беспилотника составляет 90 км/ч, но принудительно ограничена электроникой на 40 км/ч. Необычный грузовик планируют пока выводить на дороги общего пользования. Он станет внутризаводским видом транспорта и будет доставлять каркасы кабин между производственными корпусами. Запаса хода батарей хватит на 50 - 60 километров. Пока этого достаточно.

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КамАЗ рассказал о новом беспилотнике
{{material_128892}}Новая модель грузовика под названием «Челнок» получила индекс «КамАЗ-3373». На предприятии уже построен первый опытный образец. В настоящее время инженеры занимаются его отладкой. Автомобиль представляет собой аккумуляторный электрокар с бортовой платформой, но без кабины водителя. В движение его приводит канадский синхронный электродвигатель на постоянных магнитах с векторным управлением, что дает постоянную частоту вращения при различных нагрузках. Мощность достигает 250 кВт (340 л.с.)Симметричная платформа расположена по центру шасси, обе оси которого поворотные. Такое решение многократно облегчает маневрирование в ограниченном пространстве. Новинка может свободно менять направление движения по принципу «тяни-толкая». Понятия «передней» и «задней» светотехники условные, обе стороны полностью идентичны. Во время движения в одном направлении зажигаются соответствующие передние фары и противоположные задние фонари. Это первый разработанный КамАЗом бескабинный автомобиль. Его габариты: длина – 8 метров, ширина – чуть более 2,5 метров, высота – 4 метра. Грузоподъемность достигает 10 тонн, а полная масса - 18 тонн. Максимальная скорость беспилотника составляет 90 км/ч, но принудительно ограничена электроникой на 40 км/ч. Необычный грузовик планируют пока выводить на дороги общего пользования. Он станет внутризаводским видом транспорта и будет доставлять каркасы кабин между производственными корпусами. Запаса хода батарей хватит на 50 - 60 километров. Пока этого достаточно.
2020-02-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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