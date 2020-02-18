18 февраля 2020, 15:45
КамАЗ рассказал о новом беспилотнике
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st-kt.ru
Пресс-служба ПАО «КамАЗ» поделилась некоторыми подробностями о новом грузовом автомобиле без кабины водителя, патентные изображения которого появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) на прошлой неделе.
st-kt.ru
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Симметричная платформа расположена по центру шасси, обе оси которого поворотные. Такое решение многократно облегчает маневрирование в ограниченном пространстве. Новинка может свободно менять направление движения по принципу «тяни-толкая». Понятия «передней» и «задней» светотехники условные, обе стороны полностью идентичны. Во время движения в одном направлении зажигаются соответствующие передние фары и противоположные задние фонари.
Это первый разработанный КамАЗом бескабинный автомобиль. Его габариты: длина – 8 метров, ширина – чуть более 2,5 метров, высота – 4 метра. Грузоподъемность достигает 10 тонн, а полная масса - 18 тонн. Максимальная скорость беспилотника составляет 90 км/ч, но принудительно ограничена электроникой на 40 км/ч. Необычный грузовик планируют пока выводить на дороги общего пользования. Он станет внутризаводским видом транспорта и будет доставлять каркасы кабин между производственными корпусами. Запаса хода батарей хватит на 50 - 60 километров. Пока этого достаточно.
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