27 декабря 2019, 13:57
КамАЗ скорректировал 5-летний план развития
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Совет директоров ПАО «КамАЗ» утвердил обновленную программу стратегического развития компании на период до 2025 года. Акцент планируют сделать на инновационных технологиях: беспилотниках и электротранспорте. Также будут внедрять новые бизнес-модели и модернизировать производство.
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Компания планирует развивать направление пассажирского транспорта, запчастей и компонентов, а также и дальше расширять ассортимент выпускаемой продукции. Все большее значение должны приобретать инновационные технологии. Грузовики нового поколения К5, электробусы, беспилотные автомобили – все это будет определять развитие компании в ближайшие годы. Планируется реализовать до 2025 года 52 тысячи грузовых автомобилей. Запланированный объем выручки - 340 млрд рублей. Доля продаж за рубежом должна составить 19%.
В начале декабря генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин рассказал журналистам о планах предприятия освоить сегмент легких коммерческих автомобилей. Тестовая сборка может начаться уже 2020 году. Серийное производство нового семейства стартует еще через один-два года. Речь идет исключительно о грузовых автомобилях. Пассажирские версии производить пока не планируется.
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