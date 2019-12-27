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27 декабря 2019, 13:57

КамАЗ скорректировал 5-летний план развития

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Совет директоров ПАО «КамАЗ» утвердил обновленную программу стратегического развития компании на период до 2025 года. Акцент планируют сделать на инновационных технологиях: беспилотниках и электротранспорте. Также будут внедрять новые бизнес-модели и модернизировать производство.
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Постоянно меняющиеся реалии отечественного рынка коммерческого автотранспорта и непростая ситуация на зарубежных рынках привели к необходимости скорректировать планы КамАЗа в сегменте грузовых автомобилей. Совет директоров компании утвердил новую программу развития на ближайшие 5 лет, сообщает портал Nation News.

Компания планирует развивать направление пассажирского транспорта, запчастей и компонентов, а также и дальше расширять ассортимент выпускаемой продукции. Все большее значение должны приобретать инновационные технологии. Грузовики нового поколения К5, электробусы, беспилотные автомобили – все это будет определять развитие компании в ближайшие годы. Планируется реализовать до 2025 года 52 тысячи грузовых автомобилей. Запланированный объем выручки - 340 млрд рублей. Доля продаж за рубежом должна составить 19%. 

В начале декабря генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин рассказал журналистам о планах предприятия освоить сегмент легких коммерческих автомобилей. Тестовая сборка может начаться уже 2020 году. Серийное производство нового семейства стартует еще через один-два года. Речь идет исключительно о грузовых автомобилях. Пассажирские версии производить пока не планируется.


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КамАЗ скорректировал 5-летний план развития
{{material_128339}}Постоянно меняющиеся реалии отечественного рынка коммерческого автотранспорта и непростая ситуация на зарубежных рынках привели к необходимости скорректировать планы КамАЗа в сегменте грузовых автомобилей. Совет директоров компании утвердил новую программу развития на ближайшие 5 лет, сообщает портал Nation News.Компания планирует развивать направление пассажирского транспорта, запчастей и компонентов, а также и дальше расширять ассортимент выпускаемой продукции. Все большее значение должны приобретать инновационные технологии. Грузовики нового поколения К5, электробусы, беспилотные автомобили – все это будет определять развитие компании в ближайшие годы. Планируется реализовать до 2025 года 52 тысячи грузовых автомобилей. Запланированный объем выручки - 340 млрд рублей. Доля продаж за рубежом должна составить 19%. В начале декабря генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин рассказал журналистам о планах предприятия освоить сегмент легких коммерческих автомобилей. Тестовая сборка может начаться уже 2020 году. Серийное производство нового семейства стартует еще через один-два года. Речь идет исключительно о грузовых автомобилях. Пассажирские версии производить пока не планируется.
2019-12-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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