КамАЗ сумел возобновить сборку грузовиков поколения К5: теперь они «санкционно устойчивы»

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КамАЗ достойно выдержал удар антироссийских санкций и продолжает укреплять технологический суверенитет страны. В феврале 2023 года предприятие в Набережных Челнах планирует выпустить 272 грузовика КамАЗ-54901. Из них более 70 автомобилей будут полностью «санкционно устойчивыми», то есть собраны с применением компонентов, локализованных в России и дружественных странах. К концу марта завод рассчитывает нарастить объемы производства до 500 грузовиков в месяц.

Исполнительный директор КамАЗа Юрий Герасимов пояснил, что требуется определённая перенастройка конвейера и логистики, поскольку тягачи КамАЗ-54901 претерпели существенную модернизацию и стали более технологичными. Задача осложняется тем, что конвейеры автозавода загружены производством техники других поколений, которая пользуется неизменно высоким спросом. Технологам предстоит синхронизировать эти процессы.

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