Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дмитрий Новиков

10 июля 2026, 13:14

КАМАЗ увеличил долю рынка и индексирует зарплаты сотрудникам с октября 2026

КАМАЗ увеличил долю рынка и индексирует зарплаты сотрудникам с октября 2026

Не сокращения, а рост: КАМАЗ индексирует зарплаты - он увеличил долю рынка до 39 % и обошёл сразу четырёх конкурентов

КАМАЗ увеличил долю рынка и индексирует зарплаты сотрудникам с октября 2026

Генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин поделился итогами первого полугодия 2026 года и объяснил, как компания реагирует на вызовы рынка. В материале - детали о кадровой политике, изменениях в производстве и перспективах развития. Какие решения приняты и что это значит для сотрудников и отрасли - разбираемся подробно. Мало кто знает, как эти шаги влияют на всю экономику региона.

Генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин поделился итогами первого полугодия 2026 года и объяснил, как компания реагирует на вызовы рынка. В материале - детали о кадровой политике, изменениях в производстве и перспективах развития. Какие решения приняты и что это значит для сотрудников и отрасли - разбираемся подробно. Мало кто знает, как эти шаги влияют на всю экономику региона.

По данным 110km.ru, «КАМАЗ» завершил первое полугодие 2026 года с заметным укреплением позиций на рынке тяжелых грузовиков. Компания увеличила свою долю до 39%, что подтверждают аналитики «Автостат». В условиях нестабильного спроса и высокой конкуренции, особенно со стороны китайских производителей, «КАМАЗ» не только сохранил лидерство, но и реализовал больше автомобилей, чем четыре крупнейших конкурента вместе взятые. Для оперативного выполнения новых заказов были отменены летние простои и сокращен корпоративный отпуск, что позволило нарастить выпуск без потери качества.

В последнее время в отрасли активно обсуждаются слухи о возможных сокращениях и простоях на заводах. Однако, как отмечает Сергей Когогин, сокращения персонала не планируются. Более того, с 1 октября 2026 года компания проведет индексацию заработной платы - в среднем на 10%. Это решение принято совместно с профсоюзом и направлено на компенсацию инфляционных рисков, а также на укрепление материальной стабильности коллектива. Такой шаг стал возможен благодаря росту производительности труда на 5,5% с начала года, что даже превысило запланированные показатели. В компании отмечают, что высвобожденные ресурсы направляются на выполнение социальных обязательств перед сотрудниками.

Важным направлением работы остается оптимизация бизнес-процессов и структурные изменения. На заводах внедряются новые схемы взаимодействия с корпоративным центром, сокращаются бюрократические барьеры, а функционал подразделений становится более прозрачным и ориентированным на результат. Это позволяет повысить ответственность за прибыль и ускорить принятие решений. В условиях высокой конкуренции за квалифицированные кадры, особенно в Татарстане, «КАМАЗ» делает ставку на развитие системы наставничества, обучение молодежи и расширение социальных гарантий, включая жилищные программы. В июне средняя зарплата на предприятии достигла 94 тысяч рублей, а у специалистов с высокой квалификацией - до 200 тысяч рублей.

Серьезные изменения происходят и в производственных процессах. На Прессово-рамном заводе реализуются проекты по повышению эффективности, внедряются современные технологии и цифровые системы управления. Например, интеграция MES-системы позволила оптимизировать учет заготовок и готовых изделий, а новые лазерные комплексы и линии резки металла ускорили производство. На заводе каркасов кабин удалось повысить эффективность выпуска продукции до 25%, а на заводе рам - увеличить производительность труда на 9% и сократить простои оборудования почти вдвое. В планах - внедрение системы сквозной прослеживаемости изделий и создание «умных рабочих мест».

Рынок тяжелых грузовиков в России по итогам прошлого года сократился почти вдвое, но «КАМАЗ» смог не только удержаться, но и увеличить свою долю. Ключевым фактором стал рост спроса на автомобили поколения К5, регистрация которых за первые пять месяцев года выросла в полтора раза. Несмотря на затоваривание рынка - на складах лизинговых и иностранных компаний скопилось более 55 тысяч грузовиков - компания сохраняет осторожный оптимизм. По прогнозам, спрос на грузовики останется на текущем уровне до конца 2026 года, а восстановление возможно при снижении ключевой ставки и исчерпании складских запасов.

В сегменте пассажирского транспорта дочерний «НЕФАЗ» также демонстрирует рост. За счет оптимизации сборочных процессов и внедрения цифровых систем удалось увеличить выпуск автобусов почти на 20%. Для борьбы с кадровым голодом компания развивает внутреннее обучение и делает ставку на универсализацию сотрудников, что позволяет эффективнее использовать фонд оплаты труда.

Упомянутые марки: КамАЗ
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