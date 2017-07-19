19 июля 2017, 13:27

«КамАЗ» увеличит экспорт в 3 раза

Камский автозавод намерен производить на экспорт грузовиков в три раза больше, чем сейчас. В планах отечественной компании нарастить количество зарубежных поставок до 22 тыс. автомобилей.
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При этом половина из поставляемых за рубеж машин будут грузовики нового модельного ряда. Примечательно, что экспортные продажи «КамАЗа» растут постоянно. В прошлом году экспорт грузовиков увеличился на 10% (с учетом продаж с площадок в Казахстане).

В первом полугодии 2017 года самым массовым экспортным рынком для автопроизводителя стала Куба. Сейчас компания делает ставку на Вьетнам, а до конца года «КамАЗ» реализует крупный контракт с Сенегалом. Также отечественный автопроизводитель будет продавать свои машины в Египте.

Между тем, «КамАЗ» поставит на Филиппины более 1 000 грузовиков. Подписание соответствующего документа состоялось на российско-филиппинском бизнес-форуме, проведенном в рамках визита в Россию президента Филиппин Родриго Дутерте. Документ подписали руководитель отдела продаж и сервиса Сергей Афанасьев и глава компании Lifetruck International Incorporated Джоэл Эваско.

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Отзывы по теме
Форум КамАЗ 6460-63
Камаз 6460 проблема с головками постоянно лопают . Ремонтируют по гарантии но проблема то так и не понятна .При пробеге в 70 000 т уже поменяли 17 головок
Сергей
большие обороты. глохнет
При запуске двигателя- набирает большие обороты (3500 ) и глохнет
Камаз6460
Оформить карту для тахографа в Твери
| Проверяют щас наличие карты мастерской? Кто сталиквался? Вообще транспортники должны проверять раз в три года. Карта мастерской нужна для блокировки карт водителя, ну и для выгрузки все информации из тахографа.
lavazza23
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«КамАЗ» увеличит экспорт в 3 раза
{{material_120023}}При этом половина из поставляемых за рубеж машин будут грузовики нового модельного ряда. Примечательно, что экспортные продажи «КамАЗа» растут постоянно. В прошлом году экспорт грузовиков увеличился на 10% (с учетом продаж с площадок в Казахстане).В первом полугодии 2017 года самым массовым экспортным рынком для автопроизводителя стала Куба. Сейчас компания делает ставку на Вьетнам, а до конца года «КамАЗ» реализует крупный контракт с Сенегалом. Также отечественный автопроизводитель будет продавать свои машины в Египте.Между тем, «КамАЗ» поставит на Филиппины более 1 000 грузовиков. Подписание соответствующего документа состоялось на российско-филиппинском бизнес-форуме, проведенном в рамках визита в Россию президента Филиппин Родриго Дутерте. Документ подписали руководитель отдела продаж и сервиса Сергей Афанасьев и глава компании Lifetruck International Incorporated Джоэл Эваско.
2017-07-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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