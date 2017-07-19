19 июля 2017, 13:27
«КамАЗ» увеличит экспорт в 3 раза
Камский автозавод намерен производить на экспорт грузовиков в три раза больше, чем сейчас. В планах отечественной компании нарастить количество зарубежных поставок до 22 тыс. автомобилей.
Ранее мы писали
Научно-исследовательский инжиниринговый институт «НАМИ» совместно с ПАО «КамАЗ» готовит к выпуску образцы ...Читать далее
В первом полугодии 2017 года самым массовым экспортным рынком для автопроизводителя стала Куба. Сейчас компания делает ставку на Вьетнам, а до конца года «КамАЗ» реализует крупный контракт с Сенегалом. Также отечественный автопроизводитель будет продавать свои машины в Египте.
Между тем, «КамАЗ» поставит на Филиппины более 1 000 грузовиков. Подписание соответствующего документа состоялось на российско-филиппинском бизнес-форуме, проведенном в рамках визита в Россию президента Филиппин Родриго Дутерте. Документ подписали руководитель отдела продаж и сервиса Сергей Афанасьев и глава компании Lifetruck International Incorporated Джоэл Эваско.
Читайте по теме
«КамАЗы» нарезали круги вокруг Петровского
11.10.2016, 18:25
Автобронетанковым мастерством блеснут в Острогожске
24.06.2016, 18:35
Победу в ралли «Африка Эко Рейс 2016» одержал экипаж Шибалова
10.01.2016, 14:12
Спортивный газовый КамАЗ готов к предстоящей пустынной гонке
02.12.2015, 13:01
Пилот «КАМАЗ-мастер» встретился со студентами Политеха
28.11.2015, 22:11
«Магистральный» след «КамАЗа»
27.11.2015, 09:17
Читайте по теме
«КамАЗы» нарезали круги вокруг Петровского
11.10.2016, 18:25
Автобронетанковым мастерством блеснут в Острогожске
24.06.2016, 18:35
Победу в ралли «Африка Эко Рейс 2016» одержал экипаж Шибалова
10.01.2016, 14:12
Спортивный газовый КамАЗ готов к предстоящей пустынной гонке
02.12.2015, 13:01
Пилот «КАМАЗ-мастер» встретился со студентами Политеха
28.11.2015, 22:11
«Магистральный» след «КамАЗа»
27.11.2015, 09:17
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Камаз 6460 проблема с головками постоянно лопают . Ремонтируют по гарантии но проблема то так и не понятна .При пробеге в 70 000 т уже поменяли 17 головок
При запуске двигателя- набирает большие обороты (3500 ) и глохнет
| Проверяют щас наличие карты мастерской? Кто сталиквался? Вообще транспортники должны проверять раз в три года. Карта мастерской нужна для блокировки карт водителя, ну и для выгрузки все информации из тахографа.
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное