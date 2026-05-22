КамАЗ отменяет четырехдневку из-за роста заказов и запуска новых моделей

КамАЗ возвращает пятидневку: отмена сокращенного графика и новые заказы

Генеральный директор КамАЗа отменил сокращенную рабочую неделю на лето 2026 года. Решение связано с увеличением объема заказов и расширением производства. Какие перемены ждут сотрудников и что это значит для рынка - разбираемся, почему новость важна именно сейчас. Мало кто знает, что новые модели уже готовят к премьере.

Для российских автолюбителей и работников автопрома отмена четырехдневной рабочей недели на КамАЗе - событие, которое напрямую влияет на рынок и занятость. Это решение говорит о том, что предприятие не только справляется с вызовами последних лет, но и выходит на новый уровень загрузки. Как сообщает пресс-служба компании, генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин подписал приказ, отменяющий сокращенный график, который действовал с марта 2026 года. Теперь в июне и июле завод возвращается к стандартной пятидневке.

Причина перемен - резкий рост производственных заказов. По информации пресс-службы компании, грамотная стратегия продвижения техники позволила привлечь новых клиентов и увеличить портфель контрактов на ближайшие месяцы. Это не только стабилизирует работу завода, но и создает дополнительные рабочие места, что особенно важно в условиях нестабильной экономики.

В производственных планах КамАЗа на 2026 год - расширение модельного ряда и модернизация ключевых линий. Особое внимание уделяется выпуску новых грузовиков поколения К5, которые собираются на компонентной базе, устойчивой к санкциям. Такой подход позволяет компании минимизировать риски, связанные с внешними ограничениями, и поддерживать конкурентоспособность на внутреннем рынке.

Уже в конце мая на выставке COMvex 2026 в «Крокус Экспо» КамАЗ представит сразу несколько новинок. Среди них - седельный тягач КамАЗ-65656, магистральный тягач КамАЗ-54901 в топовой комплектации Hi-tech, а также полноприводный самосвал «Геркулес-45». Эти модели призваны укрепить позиции бренда в сегменте коммерческого транспорта и показать, что российский автопром способен быстро адаптироваться к новым условиям.

Стоит отметить, что КамАЗ уже не впервые демонстрирует устойчивость к внешним вызовам. Например, недавно компания объявила о запуске разработки нового бронетранспортера для армии, что подробно рассмотрено в материале о планах по созданию военной техники. Это подтверждает, что предприятие активно диверсифицирует производство и ищет новые ниши для роста.

Если взглянуть на ситуацию шире, отмена сокращенного графика на КамАЗе может указывать на оживление спроса на отечественные грузовики и постепенное восстановление отрасли. По имеющимся данным, компания продолжает инвестировать в модернизацию, а также внедряет современные решения для повышения эффективности. Важно, что такие шаги создают дополнительные гарантии для сотрудников и укрепляют позиции КамАЗа на рынке. Для многих регионов России стабильная работа завода - это не только рабочие места, но и уверенность в завтрашнем дне.