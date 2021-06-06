6 июня 2021, 00:10
КамАЗ впервые показал конкурента «ГАЗели» (фото)
Пресс-служба президента Татарстана опубликовала первые фотографии нового среднетоннажного грузовика КамАЗ «Компас». Автомобиль показали премьер-министру Михаилу Мишустину во время его недавнего визита в Набережные Челны.
Дарья Климова Фото: пресс-служба президента Татарстана
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Фото: пресс-служба президента Татарстана
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На опубликованных фото запечатлен 8-тонный грузовик с открытой бортовой платформой, который в перспективе сможет соперничать новым «Валдай Next». Ожидалось, что кабину возьмут от китайских грузовиков JAC N-series, но «камазовские» автомобили будут отличаться радиаторной решеткой, бампером и выштамповками дверей. На фото салона видна трехместная кабина, пневматический «ручник» и селектор механической коробки передач. Сроки начала серийного производства пока не называются.
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