19 октября 2021, 16:34
КамАЗ впервые показал новый среднетоннажный грузовик (фото)
Научно-технический центр КамАЗа собрал два опытных образца среднетоннажных грузовиков КамАЗ-53251. От предшественников они отличаются облегченным шасси, увеличенной грузоподъемностью и новой кабиной К5.
Дарья Климова Фото: КамАЗ
Изображение загружается
Фото: КамАЗ
Ранее мы писали
Уникальный снегоболотоход «КамАЗ-Арктика» оборудован шестью колесами низкого давления и способен доставить ...Читать далее
Но самое главное отличие от предшественника – новая цельнометаллическая кабина К5, созданная на базе немецкого Mercedes-Benz Actros. Высота тоннеля пола составляет 170 мм. Версия для розничной торговли дополнительно оборудована одним спальным местом.
В движение новый грузовик по-прежнему приводит дизельный мотор Cummins ISB 6.7 мощностью 310 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с автоматизированной 9-ступенчатой коробкой передач ZF. В ближайшее время новинке предстоит пройти серию испытаний.
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 169 999 РВАЗ (Lada) Priora 2010 в Москве
- 560 000 РVolkswagen Touran 2008 в Москве
- 3 990 000 РMercedes GLC-класс Coupe 2019 в Москве
- 1 850 000 РMitsubishi Outlander 2017 в Москве
- 1 879 000 РCitroen Grand C4 Picasso 2018 в Москве
- 8 850 000 РDodge Ram 2021 в Москве
- 580 000 РMercedes M-класс 2003 в Москве
- 2 049 000 РHyundai Grand Santa Fe 2015 в Москве
- 168 000 РВАЗ (Lada) 2115 Samara 2006 в Москве
- 670 000 РNissan Pathfinder 2007 в Москве
Новости по теме
В России начали продавать Tesla: но покупка будет необычной
19.10.2021, 13:08
Плохая новость для водителей: в России ожидается дефицит запчастей
19.10.2021, 11:59
Toyota Crown нового поколения: первые подробности и фото
19.10.2021, 11:46
Следующее поколение Nissan Leaf станет кроссовером
19.10.2021, 09:04
Глава Volkswagen объяснил, почему бензиновые машины хуже электрических
19.10.2021, 08:17
Новости по теме
В России начали продавать Tesla: но покупка будет необычной
19.10.2021, 13:08
Плохая новость для водителей: в России ожидается дефицит запчастей
19.10.2021, 11:59
Toyota Crown нового поколения: первые подробности и фото
19.10.2021, 11:46
Следующее поколение Nissan Leaf станет кроссовером
19.10.2021, 09:04
Глава Volkswagen объяснил, почему бензиновые машины хуже электрических
19.10.2021, 08:17
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин