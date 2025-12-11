Новый русский монстр для карьеров: чем удивит самосвал КАМАЗ Скала?

11 декабря 2025, 13:48
КАМАЗ выкатил новый карьерный самосвал Скала на шасси 65951
КамАЗ показал новый карьерный самосвал. Машина получила усиленный кузов. Она создана для перевозки скальных пород. У грузовика есть умная система. Она защищает от опрокидывания. Узнайте все подробности о новинке.
Камский автогигант продолжает планомерное развитие линейки тяжелой техники, предназначенной для самых суровых условий эксплуатации. В сотрудничестве с заводом спецтехники «ТК Лифт» был разработан и представлен новый карьерный самосвал, получивший имя «Скала». Базой для него послужило выносливое шасси КамАЗ-65951 с колесной формулой 8х4.
Этот мощный грузовик создан не для дорог общего пользования, а для работы в карьерах, где требуется перемещать огромные объемы породы. Новинка оснащена самосвальным кузовом «Торг-Комс» объемом 25 кубических метров. Он спроектирован специально для транспортировки скальных и вскрышных пород, а также других сыпучих материалов, плотность которых достигает 1400 кг на кубический метр.
Чтобы выдерживать колоссальные нагрузки при погрузке и перевозке камней, кузов изготовлен из высокопрочных сортов стали. Дно толщиной 15 мм выполнено из стали марки HB 450 а борта, передняя стенка и задний откидной борт сделаны из 8-миллиметровой стали S700. Внутренние размеры кузова составляют 5912 х 2616 х 2081 мм, что позволяет эффективно использовать весь его объем.
Конструкторы уделили внимание и практичным деталям, которые важны при ежедневной работе в карьере. Самосвал оборудован усиленным козырьком над кабиной для защиты от падающих обломков породы, дополнительным насосом для аварийного подъема кузова, удобным держателем запасного колеса и специальными камневыталкивателями, которые предотвращают застревание камней между колесами.
Одной из ключевых особенностей новинки стала интерактивная гидравлическая система «Smart». Как сообщает издание «Движок», в нее интегрирован инклинометр - специальный датчик, который постоянно отслеживает угол наклона и предотвращает опрокидывание машины во время разгрузки. Кроме того, система умеет определять вес перевозимого груза, выводя всю информацию на планшет в кабине водителя. Это позволяет контролировать загрузку и избегать перегруза.
Полная масса самосвала КАМАЗ-65951 «Скала» может достигать 50 тонн. Нагрузка на передние оси составляет до 18 тонн, а на заднюю тележку - до 32 тонн. В движение этого гиганта приводит рядный 6-цилиндровый дизельный двигатель КАМАЗ Р6 объемом 13 литров. Он развивает мощность в 482 лошадиные силы и внушительный крутящий момент в 2403 Нм. Работает мотор в паре с 16-ступенчатой механической коробкой передач, адаптированной для тяжелых нагрузок.
