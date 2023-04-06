КамАЗ выводит на рынок два новых грузовика: продажи стартуют в мае

Два новых грузовика назвали «Компас 5» и «Компас 6». Их сборку наладили на заводе бывшей компании «Даймлер Камаз Рус», переименованной в прошлом году в «Тракс Восток Рус». Новинки представляют собой перелицованные версии грузовиков китайской компании JAC. Некоторые комплектующие и детали интерьера будут производить в России.

Оба автомобиля оснастят 2,2-литровыми дизельными двигателями КамАЗ-580. Поскольку у российского автогиганта собственных дизельных двигателей такого объема ранее не было, телеграм-канал Русский автомобиль предположил, что речь идет опять-таки о китайских моторах JAC. Двигатели развивают 122 л.с. и 320 Нм пикового крутящего момента и будут работать в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

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