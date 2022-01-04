«КамАЗ» выводит на рынок новый электробус с дальностью хода 80 км
Как отметил Самат Саттаров, директор по пассажирскому транспорту ПАО «КамАЗ», переход от дизельного отопителя на электрическую часть полностью соответствует общемировому тренду повышения экологичности транспорта.
«Мы переходим на климатическую систему одного из международных лидеров - Thermo King. Снизили акустический шум в зоне водителя за счёт изменения системы усилителя руля, и, что немаловажно, новый электробус отвечает системе международного стандарта безопасности ISO 26262. В перспективе это открывает для нас рынки зарубежных стран», - добавил г-н Саттаров.
Недавно в Казани завершилась тестовая эксплуатация нового камазовского электробуса, за 3 месяца он проехал более 14 тыс. км и перевёз порядка 38 тыс. пассажиров. «Надеемся, что тестовая эксплуатация в дальнейшем будет преобразована в перспективный контракт по поставке электробусов для столицы нашей республики», – заявил представитель НТЦ «КамАЗ».
Интерес к электробусу проявили власти Башкортостана, Перми, Воронежа и Череповца. В этих регионах запланированы последующие тестовые эксплуатации. В настоящее время электробус тестируется на улицах Белгорода.
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