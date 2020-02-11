11 февраля 2020, 00:17
КамАЗ запатентовал электрический грузовик без кабины
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В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились патентные изображения новой модели КамАЗа – электрического грузовика без кабины. По всей видимости, речь идет о беспилотном автомобиле.
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
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Известно, что беспилотник оснастят электрической силовой установкой, но ее точные технические характеристики пока не сообщаются. Можно провести отдаленную аналогию с беспилотным тягачом Volvo Vera, который шведская компания начала испытывать на дорогах общего пользования еще летом 2019 года. Он курсирует по заранее определенному маршруту между логистическим центром и портовым терминалом. Маршрут пролегает частично по дорогам общего пользования в Гетеборге, а частично в промышленной зоне. Скорость тягача ограничена на отметке 40 км/ч.
В соответствии с утвержденной в декабре 2019 года программой стратегического развития КамАЗ на период до 2025 года, акцент планируют сделать на инновационных технологиях: беспилотниках и электротранспорте. Грузовики нового поколения К5, электробусы, беспилотные автомобили будут определять развитие компании в ближайшие 5 лет.
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