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11 февраля 2020, 00:17

КамАЗ запатентовал электрический грузовик без кабины

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В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились патентные изображения новой модели КамАЗа – электрического грузовика без кабины. По всей видимости, речь идет о беспилотном автомобиле.
КамАЗ запатентовал электрический грузовик без кабины

Фото: Роспатент

КамАЗ запатентовал электрический грузовик без кабины

Фото: Роспатент

КамАЗ запатентовал электрический грузовик без кабины

Фото: Роспатент

КамАЗ запатентовал электрический грузовик без кабины

Фото: Роспатент

КамАЗ запатентовал электрический грузовик без кабины
КамАЗ запатентовал электрический грузовик без кабины
КамАЗ запатентовал электрический грузовик без кабины
КамАЗ запатентовал электрический грузовик без кабины
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Автомобиль на патентных изображениях больше похож на двухосный прицеп с небольшим дорожным просветом, чем на классические грузовики КамАЗа. Новинка получила оригинальные фары головного света и задние фонари. На бамперах предусмотрены ниши под установку государственных номерных знаков.

Известно, что беспилотник оснастят электрической силовой установкой, но ее точные технические характеристики пока не сообщаются. Можно провести отдаленную аналогию с беспилотным тягачом Volvo Vera, который шведская компания начала испытывать на дорогах общего пользования еще летом 2019 года. Он курсирует по заранее определенному маршруту между логистическим центром и портовым терминалом. Маршрут пролегает частично по дорогам общего пользования в Гетеборге, а частично в промышленной зоне. Скорость тягача ограничена на отметке 40 км/ч.

В соответствии с утвержденной в декабре 2019 года программой стратегического развития КамАЗ на период до 2025 года, акцент планируют сделать на инновационных технологиях: беспилотниках и электротранспорте. Грузовики нового поколения К5, электробусы, беспилотные автомобили будут определять развитие компании в ближайшие 5 лет.

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КамАЗ запатентовал электрический грузовик без кабины
{{material_126782}}Автомобиль на патентных изображениях больше похож на двухосный прицеп с небольшим дорожным просветом, чем на классические грузовики КамАЗа. Новинка получила оригинальные фары головного света и задние фонари. На бамперах предусмотрены ниши под установку государственных номерных знаков.Известно, что беспилотник оснастят электрической силовой установкой, но ее точные технические характеристики пока не сообщаются. Можно провести отдаленную аналогию с беспилотным тягачом Volvo Vera, который шведская компания начала испытывать на дорогах общего пользования еще летом 2019 года. Он курсирует по заранее определенному маршруту между логистическим центром и портовым терминалом. Маршрут пролегает частично по дорогам общего пользования в Гетеборге, а частично в промышленной зоне. Скорость тягача ограничена на отметке 40 км/ч.В соответствии с утвержденной в декабре 2019 года программой стратегического развития КамАЗ на период до 2025 года, акцент планируют сделать на инновационных технологиях: беспилотниках и электротранспорте. Грузовики нового поколения К5, электробусы, беспилотные автомобили будут определять развитие компании в ближайшие 5 лет.
2020-02-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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