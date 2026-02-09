Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Дмитрий Новиков

9 февраля 2026, 12:15

КамАЗ запатентовал новую кабину с цифровым управлением для грузовиков

КамАЗ запатентовал новую кабину с цифровым управлением для грузовиков

Впервые в российском автопроме: КамАЗ внедряет цифровую панель и модульную консоль в кабинах грузовиков

КамАЗ запатентовал новую кабину с цифровым управлением для грузовиков

КамАЗ удивил отрасль свежим патентом: в кабине нового поколения появится полностью цифровая панель и уникальная центральная консоль. Почему это решение может изменить подход к управлению грузовиками и что ждет водителей в ближайшем будущем - разбираемся в деталях.

КамАЗ удивил отрасль свежим патентом: в кабине нового поколения появится полностью цифровая панель и уникальная центральная консоль. Почему это решение может изменить подход к управлению грузовиками и что ждет водителей в ближайшем будущем - разбираемся в деталях.

Российский автогигант КамАЗ официально зарегистрировал патент на инновационную кабину для своих грузовых автомобилей. Как сообщает Комтранс, ключевой особенностью новой разработки стала интеграция цифровой панели, где все элементы управления и отображения сведены в единый блок, ориентированный на водителя. Такой подход позволяет не только повысить эргономику, но и сделать процесс управления более интуитивным и современным.

В отличие от привычных разрозненных приборов, новая панель КамАЗа объединяет сенсорный экран и виртуальные приборы, что напоминает решения из легковых автомобилей и даже авиационной техники. Водителю больше не придется отвлекаться на многочисленные кнопки и рычаги - все функции доступны через централизованный интерфейс, который буквально «разворачивается» к нему. Это особенно актуально в условиях, когда внимание за рулем должно быть максимально сконцентрировано на дороге.

Дизайн панели сохранил характерную для грузовиков угловатость, но при этом интерфейс стал заметно дружелюбнее и технологичнее. Разработчики сделали акцент на том, чтобы водитель мог управлять всеми системами, не меняя положения тела. Такой подход не только снижает усталость, но и повышает безопасность, ведь минимизируется необходимость отвлекаться от дороги.

Фото: fips.ru

Особого внимания заслуживает центральная консоль, выполненная в виде отдельного модуля. Она выдвинута вперед и оснащена ящиками и нишами для хранения вещей, что делает ее максимально функциональной. Интересно, что подобная компоновка подходит не только для традиционных тягачей, но и для перспективных автономных грузовиков, где роль водителя постепенно трансформируется в роль оператора сложных систем.

По информации Комтранс, новая кабина КамАЗа может стать отправной точкой для дальнейшей цифровизации отечественных грузовиков. В условиях, когда мировые автоконцерны активно внедряют электронные системы управления и автоматизацию, российский производитель демонстрирует готовность не только догонять, но и предлагать собственные решения. Это особенно важно на фоне растущей конкуренции и необходимости соответствовать современным стандартам безопасности и комфорта.

КАМАЗ давно ассоциируется с инновациями в российском автопроме. За последние десятилетия компания прошла путь от классических механических решений до внедрения сложных электронных систем. Новая кабина с цифровой панелью - очередной шаг в этом направлении, который может задать тон для всего сегмента грузовых автомобилей в России. В условиях, когда рынок требует не только надежности, но и технологичности, такие разработки становятся ключевым конкурентным преимуществом.

Упомянутые марки: КамАЗ
