Автор: Дарья Климова

10 февраля 2026, 07:44

КамАЗ завершил 2025 год с рекордным убытком и падением выручки на фоне кризиса

Почему крупнейший российский производитель грузовиков установил очередной антирекорд по убыткам

Вышло исследование: КамАЗ за 2025 год показал убыток в 37 млрд рублей, что в 11 раз больше прошлых показателей. Снижение выручки, рост долгов и падение рынка грузовиков - что грозит отрасли и почему это важно именно сейчас.

Финансовые итоги КамАЗа за 2025 год стали настоящим шоком для российского автопрома. Крупнейший производитель тяжелых грузовиков в стране зафиксировал чистый убыток в 37 млрд рублей - это в 11 раз больше, чем годом ранее, сообщает Interfax. Такая динамика не только отражает внутренние проблемы компании, но и подчеркивает масштабные перемены на рынке коммерческого транспорта.

Для российских автолюбителей и бизнеса эта новость означает возможные изменения в доступности и стоимости грузовых автомобилей, а также риски для смежных отраслей. КамАЗ традиционно считался опорой отечественного машиностроения, но теперь его финансовое положение вызывает вопросы о будущем всей отрасли.

Резкое ухудшение финансовых показателей

Согласно опубликованной отчетности, процентные расходы КамАЗа за 2025 год выросли до 35,6 млрд рублей, что на 66% больше, чем в предыдущем периоде. Выручка группы снизилась на 2,5% и составила 315,2 млрд рублей. При этом продажи на внутреннем рынке упали на 2,4%, а экспорт сократился на 5%.

Особенно тревожит тот факт, что валовая прибыль компании рухнула почти в 32 раза - с 24,2 млрд до 757 млн рублей. Убыток от продаж составил 22,9 млрд рублей, тогда как год назад КамАЗ еще показывал прибыль. Прочие доходы также снизились на 44%, а расходы по-прежнему остаются высокими.

Рост долговой нагрузки и новые кредиты

Краткосрочные обязательства КамАЗа увеличились на 5,7% и достигли 245,3 млрд рублей. Особенно заметен рост краткосрочных заемных средств - на треть, до 116,7 млрд рублей. Долгосрочные долги также выросли, превысив 174 млрд рублей.

В начале 2026 года компания открыла новые кредитные линии в трех российских банках на общую сумму более 27 млрд рублей, из которых значительная часть уже была получена. Одновременно КамАЗ погасил кредиты на 14,5 млрд рублей, что говорит о попытках стабилизировать финансовое положение, но и о высокой зависимости от заемных средств.

Падение рынка и влияние на продажи

Как отмечают эксперты, одной из ключевых причин столь драматичного ухудшения финансовых результатов стало резкое сокращение российского рынка тяжелых грузовиков. В 2025 году продажи новых крупнотоннажных машин в стране упали на 54% и составили всего 46,9 тыс. единиц. На этом фоне КамАЗ реализовал около 14,5 тыс. грузовиков, что на 16% меньше, чем годом ранее.

Тем не менее, доля компании на рынке выросла до 30,9%, что объясняется еще более сильным падением продаж у конкурентов. Однако этот рост доли не компенсировал общие потери, связанные с сокращением спроса и увеличением расходов на обслуживание кредитов, взятых для модернизации производства и запуска новых моделей.

Структура собственности и акционеры

В числе основных акционеров КамАЗа по-прежнему значится госкорпорация «Ростех» с долей 47,1%. Еще 23,5% акций принадлежат ООО «Автоинвест», среди совладельцев которого - генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин, предприниматель Николай Тимохин и руководитель «Модум-Транса» Дмитрий Артяков. До недавнего времени среди акционеров числился и немецкий Daimler, однако в 2024 году он вышел из капитала компании.

Остальные доли распределены между KAMAZ International Management, финансово-лизинговой компанией КамАЗ и АО «Связьинвестнефтехим». Акции автопроизводителя торгуются на Московской бирже, но свободное обращение составляет лишь 4%.

Перспективы и вызовы для отрасли

Ситуация вокруг КамАЗа - тревожный сигнал для всего российского автопрома. Резкое падение рынка, рост долговой нагрузки и снижение выручки могут привести к дальнейшим сокращениям производства и изменению структуры рынка. Для автолюбителей и бизнеса это означает возможный рост цен на грузовики, снижение доступности новых моделей и риски для сервисного обслуживания.

В условиях, когда компания вынуждена брать новые кредиты для поддержания деятельности, а спрос на тяжелые грузовики продолжает падать, будущее КамАЗа и всей отрасли остается неопределенным. В ближайшие месяцы внимание к финансовому состоянию крупнейшего производителя будет только расти, ведь от его стабильности зависит не только судьба завода, но и устойчивость целого сегмента экономики.

Ранее мы рассказывали, что КамАЗ представил новый седельный тягач КамАЗ-65956 на главном конвейере завода. Модель получила новую кабину и шасси. Серийный выпуск стартует в 2026 году. Впечатляющие характеристики и свежие решения уже вызвали интерес у экспертов.

