17 декабря 2021, 16:09
КамАЗ завез гастарбайтеров из Узбекистана и подумывает о заключенных
Пандемия лишила КамАЗ тысячи квалифицированных сотрудников. Компенсировать нехватку персонала на предприятии решили за счет мигрантов, но этого оказалось недостаточно.
Дарья Климова Фото: Комсомольская правда
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В этом году на работу наняли 450 работников из Узбекистана, чтобы отчасти компенсировать критичную потерю кадров. Но полностью решить проблему пока не удается. По словам Когогина, в настоящее время рассматривается возможность привлечь заключённых по программе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Они смогут трудиться там, где не требуется высокая квалификация. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что ФСИН могла бы предоставить предприятиям до 180 тысяч заключенных для работы на производстве и в строительстве.
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