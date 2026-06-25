КамАЗ-5320 «Татарин»: история создания, технические характеристики и значение для советского автопрома

КамАЗ-5320: как легендарный грузовик изменил промышленность СССР и остался актуален

КамАЗ-5320 стал не просто первым автомобилем нового завода, а эталоном надежности и универсальности для советской промышленности. Почему интерес к этой модели не угасает спустя десятилетия - в материале с акцентом на ключевые особенности и исторический контекст.

КамАЗ-5320 стал не просто первым автомобилем нового завода, а эталоном надежности и универсальности для советской промышленности. Почему интерес к этой модели не угасает спустя десятилетия - в материале с акцентом на ключевые особенности и исторический контекст.

КамАЗ-5320 — это не просто очередной грузовик из прошлого, а машина, которая задала новые стандарты для отечественного автомобилестроения. Его появление в 1970-х годах стало ответом на острую потребность СССР в современных и выносливых грузовых автомобилях, способных работать в условиях стремительно развивающейся экономики и сложной логистики.

В конце 1960-х годов в Советском Союзе возникла необходимость в создании нового поколения крупнотоннажных машин. Министерство автомобильной промышленности поручило ЗИЛу разработать перспективный проект под названием ЗИЛ-170. Инженеры активно изучали зарубежные аналоги, включая американский International COF-220, чтобы внедрить лучшие технические решения. Однако в 1972 году было принято решение о переносе производства в Набережные Челны, где строился первый в стране завод по выпуску большегрузных автомобилей.

Уже в 1974 году с конвейера сошел первый опытный КамАЗ-5320, а серийное производство стартовало в феврале 1976 года. За 25 лет было выпущено почти 400 тысяч экземпляров этой модели. КамАЗ-5320 быстро стал символом новых возможностей для промышленности и транспорта. Его конструкция отличалась продуманностью: бортовой тягач с колесной формулой 6×4, рассчитанный на работу с прицепами типа ГКБ-8350. Грузоподъемность составляла 8 тонн, а с прицепом — до 16 тонн. Металлическая платформа с откидными бортами и тентом позволяла перевозить самые разные грузы — от стройматериалов до сельхозпродукции. За характерный облик и выносливость в народе грузовик прозвали «Татарин».

Техническая часть КамАЗ-5320 была передовой для своего времени. Дизельный двигатель КамАЗ-740.10 — восьмицилиндровый V-образный мотор объемом 10,85 литра и мощностью 210 л.с. — отличался надежностью и инновационными решениями: полнопоточная фильтрация масла, закрытая система охлаждения с автоматическим термостатом. Пятиступенчатая коробка передач с синхронизаторами и двухступенчатым делителем обеспечивала гибкость и экономичность. Кабина — цельнометаллическая, трехместная, с откидывающимся вперед механизмом наклона — соответствовала современному уровню комфорта: хорошая обзорность, шумо- и теплоизоляция, мягкое регулируемое сиденье. Безопасность обеспечивалась многоконтурной тормозной системой, подвеской на полуэллиптических рессорах и клиренсом 345 мм, что позволяло уверенно двигаться по бездорожью.

Универсальность КамАЗ-5320 стала его главным преимуществом. На его базе появилось целое семейство машин: тягачи, самосвалы, удлиненные версии и другие модификации, объединенные технологической общностью. Простота обслуживания, надежность и способность работать в суровых условиях сделали его настоящей легендой. Экспорт в более чем 40 стран подтвердил конкурентоспособность модели на мировом рынке.

КамАЗ-5320 оказался незаменимым помощником в самых разных сферах — от сельского хозяйства до армии. Выпуск этой модели завершился в 2001 году, но ее влияние ощущается до сих пор. Именно КамАЗ-5320 заложил основу для дальнейшего развития Камского автозавода, который впоследствии прославился не только серийными грузовиками, но и спортивными машинами для ралли «Дакар». Интересно, что вопросы выбора между дизельными и бензиновыми моторами, их надежностью и экономичностью остаются актуальными и сегодня — подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о современных тенденциях в выборе двигателей.