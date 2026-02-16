Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

16 февраля 2026, 16:56

Прошло исследование: КАМАЗ или МАЗ — за что любят и чем недовольны водители

Водитель с многолетним стажем делится личным опытом эксплуатации КАМАЗа и МАЗа, раскрывая неожиданные детали, которые могут повлиять на выбор грузовика для работы. Почему эти нюансы важны именно сейчас - в материале.

В 2026 году вопрос выбора между КАМАЗом и МАЗом для работы на мусоровозах стал еще актуальнее из-за возросших требований к комфорту и надежности, особенно для тех, кто проводит за рулем много часов. Хотя модели КАМАЗ-65115 и МАЗ-6312 внешне похожи, различия проявляются сразу в мелочах: например, у КАМАЗа до сих пор два отдельных ключа, тогда как МАЗ встречает современным ключом с логотипом, создавая ощущение иномарки.

Фото: МАЗ

Посадка в кабину КАМАЗа требует усилий из-за неудобных ступенек, а внутри водителя среднего роста ждет теснота и близкое лобовое стекло. В МАЗе, напротив, широкие ступени и удобная ручка обеспечивают легкий доступ, а просторная кабина позволяет даже переночевать или взять пассажиров. Приборная панель КАМАЗа проста и лаконична, но лишена современных функций, в то время как МАЗ оснащен большим цветным дисплеем, хотя его сложная электроника иногда дает сбои.

Управление тоже отличается: рычаг КПП в КАМАЗе часто заставляет тянуться вперед, что утомляет, а в МАЗе он расположен удобно, особенно с импортными коробками. Регулировка руля у КАМАЗа механическая и неудобная для изменения на ходу, тогда как у МАЗа она продумана лучше. Сиденья в КАМАЗе с пневмоподвеской и множеством регулировок выигрывают у менее удобных кресел МАЗа, чей механизм настройки высоты иногда вызывает нарекания.

Отопитель КАМАЗа прост и надежен благодаря минимуму электроники, тогда как сложная система МАЗа с кнопочным управлением при поломке потребует долгого ремонта. Интерьер КАМАЗа остается аскетичным, в то время как МАЗ изобилует фирменными элементами, подчеркивающими современность. Для личного пользования водители часто выбирают КАМАЗ из-за доступных запчастей и дешевого ремонта, а наемные работники отдают предпочтение МАЗу за комфорт и дизайн, хотя рискуют столкнуться с дорогим обслуживанием электроники.

В повседневной рутине курьезы вроде удара головой о кабину КАМАЗа после просторного МАЗа становятся частью опыта и влияют на личные предпочтения. Конечный выбор зависит не только от техники, но и от привычек, и того, насколько водитель готов мириться с особенностями каждой модели. Рынок грузовиков в 2026 году продолжает меняться, но для профессионалов главными остаются детали, определяющие комфорт и надежность в ежедневной работе.

Упомянутые марки: КамАЗ, МАЗ
