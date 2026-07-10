Почему эксперты считают КАМАЗ-65954 новым стандартом для нефтесервиса

КАМАЗ-65954 прошел испытания в Оренбургской области: результаты теста

Новый полноприводный седельный тягач КАМАЗ-65954 протестировали в реальных условиях на маршрутах Оренбургской области. Испытания прошли в период весенней распутицы, когда техника сталкивается с максимальными нагрузками. Какие выводы сделали специалисты и что может изменить этот опыт для отрасли - рассказываем в материале. Мало кто знает, какие детали оказались решающими.

Новый полноприводный седельный тягач КАМАЗ-65954 протестировали в реальных условиях на маршрутах Оренбургской области. Испытания прошли в период весенней распутицы, когда техника сталкивается с максимальными нагрузками. Какие выводы сделали специалисты и что может изменить этот опыт для отрасли - рассказываем в материале. Мало кто знает, какие детали оказались решающими.

В Оренбургской области завершились испытания новейшего полноприводного седельного тягача КАМАЗ-65954, который был предоставлен нефтесервисной компанией «НТЦ ВЕКТОР». Тестовая эксплуатация длилась месяц и проходила на маршрутах, где техника сталкивается с суровыми условиями - от асфальта до настоящего бездорожья. Главная задача заключалась в проверке надежности ключевых узлов и способности машины работать в экстремальных условиях нефтесервисного сектора.

В ходе испытаний КАМАЗ-65954 ежедневно преодолевал около 150 километров, перевозя 20-тонную цистерну с технической водой. Большая часть пути пролегала по асфальтированным дорогам, где специалисты оценивали динамику, управляемость и расход топлива на стабильной скорости. Однако самые сложные участки начинались на подъездах к нефтяным скважинам - здесь дорога превращалась в настоящее испытание для любой техники. Именно на этих отрезках проверялись внедорожные качества шасси, работа блокировок и выносливость агрегатов под высокой нагрузкой.

По словам главного механика «НТЦ ВЕКТОР» Сергея Забайкина, тягач уверенно справился с задачами даже в период весенней распутицы, когда проходимость становится критически важной. Мощный двигатель КАМАЗ Р6 на 560 л.с. и 16-ступенчатая механическая коробка передач позволили машине без труда буксировать тяжелую цистерну, а новая кабина К5 обеспечила высокий уровень комфорта для водителя. За весь пробег в 15 тысяч километров не было зафиксировано ни одной серьезной поломки, что стало важным аргументом в пользу дальнейшего обновления автопарка компании.

Водитель Кирилл Науменко отметил, что после месяца работы на КАМАЗ-65954 возвращаться к старой технике не захотелось - новая кабина оказалась заметно тише, теплее и удобнее, а утомляемость за смену снизилась. Дополнительным плюсом стало быстрое гарантийное обслуживание прямо на производственной площадке, что редко встречается в сегменте тяжелых грузовиков.

Если Вы не знали, модель КАМАЗ-65954 (6х6) оснащена современным двигателем КАМАЗ Р6, механической 16-ступенчатой коробкой передач и просторной кабиной со спальным местом. Снаряженная масса тягача составляет 12,6 тонн, а полная масса автопоезда - до 100 тонн. Серийное производство этой модели стартовало в 2025 году, и она предназначена для работы как на дорогах с твердым покрытием, так и на бездорожье. Компания активно внедряет новые решения для повышения надежности и комфорта, что подтверждается результатами последних испытаний.

По данным 110km.ru, успешное прохождение тестов КАМАЗ-65954 в реальных условиях может стать важным сигналом для других игроков рынка. Надежность, высокая проходимость и удобство обслуживания - именно эти параметры сегодня выходят на первый план для предприятий, работающих в тяжелых климатических и дорожных условиях. Опыт «НТЦ ВЕКТОР» показывает, что отечественные производители способны предложить конкурентоспособные решения для нефтесервисной отрасли, что особенно актуально в условиях растущих требований к технике и сервису.