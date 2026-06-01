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Автор: Мария Степанова

1 июня 2026, 18:22

КАМАЗ-мастер оформил двойную победу на ралли-марафоне в Китае: детали гонки

КАМАЗ-мастер оформил двойную победу на ралли-марафоне в Китае: детали гонки

КАМАЗ — чемпион «Такла Макан», Урал — третий: российский триумф в китайской пустыне

КАМАЗ-мастер оформил двойную победу на ралли-марафоне в Китае: детали гонки

Российская команда КАМАЗ-мастер впервые приняла участие в ралли-марафоне «Такла Макан-2026» и сразу же заняла два первых места, а Урал Моторспорт замкнул тройку лидеров. Почему этот успех важен для отечественного автоспорта - в нашем материале.

Российская команда КАМАЗ-мастер впервые приняла участие в ралли-марафоне «Такла Макан-2026» и сразу же заняла два первых места, а Урал Моторспорт замкнул тройку лидеров. Почему этот успех важен для отечественного автоспорта - в нашем материале.

Российский автоспорт получил новый повод для гордости: команда «КАМАЗ-мастер» дебютировала на ралли-марафоне «Такла-Макан-2026» в Китае и сразу же заняла два первых места. Это событие стало значимым не только из-за результата, но и благодаря особенностям самой гонки — её называют «Дакаром Востока», трассы проходят по сложнейшим дюнам и каменистым пустыням Поднебесной.

На старт вышло всего девять грузовиков, среди которых были два КАМАЗа, два «Урала» и пять китайских машин FAW и Yuejin. Уже в первый день китайский экипаж, не выдержав испытания дюнами, получил огромные штрафы и фактически выбил себя из борьбы за лидерство. Для «Урал Моторспорт» это был первый опыт участия в столь сложном марафоне, и команда столкнулась с техническими проблемами и потерей времени, что не способствовало их борьбе за победу.

В итоге основная интрига развернулась между двумя молодыми пилотами «КАМАЗ-мастер» — Богданом Каримовым и Алмазом Ахмедовым. Оба гонщика недавно пересели за руль длинномерных грузовиков, и для них китайский марафон стал настоящим испытанием: жара до 60 градусов, спецучастки по 500 километров, экстремальные нагрузки на организм и технику. Как отмечает руководитель команды Эдуард Николаев, подобные условия невозможно сравнить с привычными чемпионатами — здесь многое зависит не только от мастерства, но и от выносливости экипажа.

Несмотря на несколько проколов и застреваний в дюнах, оба пилота шли практически без ошибок, периодически меняясь местами в общем зачёте. Однако на последних этапах техника сыграла решающую роль: у Ахмедова возникли серьёзные поломки, и часть дистанции он преодолел на буксире. Каримову удалось избежать серьёзных проблем, благодаря чему он финишировал первым с солидным отрывом. Ахмедов сохранил второе место, несмотря на неудачи.

Третье место занял экипаж «Урал Моторспорт» под руководством Юрия Наймана. Для уральцев это не только дебют на уровне чемпионата, но и первая победа на спецучастке — они выиграли девятый этап протяжённостью 354 километра, не позволив КАМАЗу оформить абсолютный триумф. Этот результат может свидетельствовать о росте конкуренции среди российских команд и потенциальном успехе на мировых ралли-рейдах.

Ралли-марафон «Такла-Макан» считается одной из самых сложных гонок в Азии, участие российской команды в подобных соревнованиях укрепляет позиции отечественного автоспорта на международной арене. Победа «КАМАЗ-мастер» и подиум «Урал Моторспорт» создают впечатление, что российские грузовики способны конкурировать даже в самых экстремальных условиях. Судя по имеющимся данным, подобные успехи могут стать стимулом для развития новых технологий и привлечения молодых пилотов в автоспорт.

Упомянутые марки: КамАЗ
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