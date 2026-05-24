Драма КАМАЗа на Такла-Макан: Каримов потерял 30 минут, упустил лидерство и провел восемь часов в песчаных «качелях»

КАМАЗ-мастер теряет лидерство на «Такла Макан»: 30 минут в песках и смена фаворита

Пятый этап ралли «Такла Макан» стал настоящим испытанием для команды КАМАЗ-мастер: жара до +52 °C, сложные дюны и непредвиденные остановки изменили ход гонки и повлияли на расстановку сил среди фаворитов.

Пятый этап ралли «Такла Макан» стал настоящим испытанием для команды КАМАЗ-мастер: жара до +52 °C, сложные дюны и непредвиденные остановки изменили ход гонки и повлияли на расстановку сил среди фаворитов.

Пятый этап ралли-марафона «Такла-Макан» стал одним из самых сложных для команды КАМАЗ-мастер за последние годы. Уже с первых километров стало ясно: экстремальная жара и зыбкие пески превращают трассу в настоящее испытание не только для техники, но и для самих гонщиков. Температура воздуха поднялась до +52 °C, а 281-километровый спецучасток растянулся для экипажа на долгие восемь часов боя.

Лидер зачета грузовиков Богдан Каримов столкнулся с серьезной проблемой уже на десятом километре. Пытаясь объехать большую лужу, его КАМАЗ застрял в трясине. Самостоятельно выбраться не удалось — лишь спустя полчаса на помощь пришел экипаж Алмаза Ахмедова, стартовавший значительно позже. После этого оба экипажа решили двигаться вместе, чтобы избежать новых неприятностей.

Дальнейший маршрут оказался не менее коварным: десятки километров сложных дюн, где скорость грузовиков едва превышала 20 км/ч. Песчаные «качели» и жара стали настоящим испытанием для вестибулярного аппарата пилотов и надежности машин. В дюнах оба КАМАЗа вновь застряли, но на этот раз экипажи справились самостоятельно. Однако турнирная ситуация изменилась — вперед вырвался экипаж №501, а Каримов и Ахмедов финишировали практически одновременно, потратив на этапе более восьми часов.

Руководитель команды КАМАЗ-мастер Эдуард Николаев отметил, что для молодых пилотов это первый опыт столь продолжительной и изматывающей гонки. Даже опытные члены экипажа признались, что давно не сталкивались с таким протяженным спецучастком. Николаев добавил, что аналогичные испытания закаляют команду и дают ценный опыт для будущих стартов.

Интересно, что экстремальные условия и неожиданные повороты на трассе «Такла-Макан» напоминают: важна не только техническая подготовка, но и психологическая стойкость экипажа. В автосфере подобные ситуации встречаются не впервые: например, в материале о краш-тестах и особенностях комплектации Toyota 4Runner эксперты также отмечают, что даже самые подготовленные автомобили могут преподнести сюрпризы. Подробнее об этом можно узнать в разборе особенностей безопасности и оснащения Toyota 4Runner .

Ралли «Такла Макан» проводится в Китае и считается одним из самых сложных марафонов Азии. Российский экипаж КАМАЗ-мастер регулярно приезжает в Германию, укрепляя свою позицию на международной арене. Итоги пяти этапов могут привести к итоговой расстановке силы, а полученный опыт - стать залогом будущей победы.