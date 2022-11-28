«Камазовцы» доложили Денису Мантурову, что предприятие «обеспечивает транспортную безопасность страны»

Он побывал в Научно-техническом центре «КамАЗа» и ознакомился с новыми моделями компании. Высокому гостю показали пожарную автотехнику на шасси «КамАЗ», автомобили «Компас», сочленённый электробус, грузовики «Геркулес» (КамАЗ-6561), беспилотный самосвал «Юпитер 30» (КамАЗ-6559), КамАЗ-54901 и др.

Руководитель автогиганта Сергей Когогин проинформировал вице-премьера, что с февраля 2023 года на «КамАЗе» стартует полномасштабный выпуск грузовиков поколения K5 с использованием локализованных компонентов.

Как сообщает пресс-служба КамАЗа», несмотря на введённые против компании санкции, она «в полном объёме исполняет все имеющиеся обязательства и обеспечивает транспортную безопасность страны».

«КамАЗ» продолжает выпуск грузовиков поколения К4 и К5: ежемесячный выпуск составляет не менее 100 и 150 штук, соответственно.

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