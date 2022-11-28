«Камазовцы» доложили Денису Мантурову, что предприятие «обеспечивает транспортную безопасность страны»
Он побывал в Научно-техническом центре «КамАЗа» и ознакомился с новыми моделями компании. Высокому гостю показали пожарную автотехнику на шасси «КамАЗ», автомобили «Компас», сочленённый электробус, грузовики «Геркулес» (КамАЗ-6561), беспилотный самосвал «Юпитер 30» (КамАЗ-6559), КамАЗ-54901 и др.
Руководитель автогиганта Сергей Когогин проинформировал вице-премьера, что с февраля 2023 года на «КамАЗе» стартует полномасштабный выпуск грузовиков поколения K5 с использованием локализованных компонентов.
Как сообщает пресс-служба КамАЗа», несмотря на введённые против компании санкции, она «в полном объёме исполняет все имеющиеся обязательства и обеспечивает транспортную безопасность страны».
«КамАЗ» продолжает выпуск грузовиков поколения К4 и К5: ежемесячный выпуск составляет не менее 100 и 150 штук, соответственно.
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Автомобильный форум AutoInvest подводит итоги турбулентного года
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-
29.11.2022, 16:18
Москвичей пересадят на новые маршрутки «ГАЗели»: как они выглядят
Горьковский автозавод представил на международной выставке BW Expo в Москве новый микроавтобус малого класса «ГАЗель e-City». Мосгортранс новинкой заинтересовался и договорился о тестовой эксплуатации.Читать далее
-
29.11.2022, 14:21
Эксперт рассказал о недостатках иранских автомобилей
Накануне стало известно о соглашении, подписанном Ираном и Россией, на поставки в нашу страну крупной партии автомобилей. Автоэксперт Игорь Моржаретто назвал основные минусы этих машин.Читать далее
-
29.11.2022, 08:43
«Соллерс» назвал цены своих новых моделей
В минувшие выходные на заводе в Елабуге, где еще недавно собирали фургоны Ford Transit, стартовала сборка двух новых моделей под собственной маркой «Соллерс». Сейчас в компании назвали цены обеих новинок.Читать далее
-
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Lancia возрождается: новый логотоп и язык дизайна
Сейчас модельная линейка итальянской марки Lancia представлена единственным хэтчбеком Ypsilon. Но в концерне Stellantis решили вдохнуть в Lancia новую жизнь и вернуть ей былую славу.Читать далее
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