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25 марта 2020, 10:28

«Камазовские» электробусы прижились на маршрутах Москвы

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Фото: КамАЗ
«КамАЗ» озвучил количество пассажиров, пользующихся его новыми электробусами, в частности, тех, что курсируют по обновлённой площади Киевского вокзала в Москве. Таковых, по информации автогиганта, около 35 тыс. человек ежедневно.
Камазовские электробусы прижились на маршрутах Москвы

Фото: КамАЗ

Общее количество электробусов в столице, включая «камазовские», - 200 единиц. Они бегают по 21 городскому маршруту, и их можно встретить практически в каждом уголке огромного мегаполиса. За все время работы у Киевского вокзала парком экологически чистых электробусов перевезено около 2,8 млн москвичей и гостей столицы.

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Татарстанский электробус рассчитан на перевозку 85 пассажиров, в том числе 30 в сидячем положении. Особенность машин – современный дизайн, низкий уровень пола, спутниковая навигация, системы климат-контроля и видеонаблюдения.

Внутри для комфорта пассажиров смонтированы располагаются USB-слоты для зарядки мобильных устройств, а также медиаэкраны, на которые выводится полезная информация о маршруте.

По заверениям «камазовцев», все оборудование, примененное в конструкции электробуса, отечественного производства. Исключение составляют лишь аккумуляторные батареи – они пока импортного производства. Однако в настоящее время с иностранными партнерами ведутся переговоры о начале их выпуска на территории России.


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Комментарии
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Отзывы по теме
ТОП-7 премьер Женевы, которые мир так и не увидел вживую
да, ничего так тачки, только многие из них до России то не доедут. Mulliner Bacalar вообще только 12 штуки те распроданы, да и немцы свой электрокар когда довезут неизвестно и по чем.
Клим
Первые тульские Haval H5 уже собраны, порядок цен известен
Да, интересно, что они по факту то предложат. Хавал то хоть и неплох, но ценник у него приличный
Дмитрий
Семиместный Chery Tiggo 8 можно купить в марте со скидкой до 220 000 рублей
Реально классный автомобиль, видели в торговом центре. Жена весь мозг вынесла, что нужен именно такой 7 мест. Посмотрю, какие отзывы будут.
Олег
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«Камазовские» электробусы прижились на маршрутах Москвы
Общее количество электробусов в столице, включая «камазовские», - 200 единиц. Они бегают по 21 городскому маршруту, и их можно встретить практически в каждом уголке огромного мегаполиса. За все время работы у Киевского вокзала парком экологически чистых электробусов перевезено около 2,8 млн москвичей и гостей столицы. {{material_128533}} В течение ближайших 15 лет автостроители из Набережных Челнов будут следить за работой своего подвижного состава, а попутно – за функционированием 69 зарядных станций, также поставленных «КамАЗом». Татарстанский электробус рассчитан на перевозку 85 пассажиров, в том числе 30 в сидячем положении. Особенность машин – современный дизайн, низкий уровень пола, спутниковая навигация, системы климат-контроля и видеонаблюдения.Внутри для комфорта пассажиров смонтированы располагаются USB-слоты для зарядки мобильных устройств, а также медиаэкраны, на которые выводится полезная информация о маршруте. По заверениям «камазовцев», все оборудование, примененное в конструкции электробуса, отечественного производства. Исключение составляют лишь аккумуляторные батареи – они пока импортного производства. Однако в настоящее время с иностранными партнерами ведутся переговоры о начале их выпуска на территории России.
2020-03-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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