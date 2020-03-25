«Камазовские» электробусы прижились на маршрутах Москвы
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Фото: КамАЗ
Общее количество электробусов в столице, включая «камазовские», - 200 единиц. Они бегают по 21 городскому маршруту, и их можно встретить практически в каждом уголке огромного мегаполиса. За все время работы у Киевского вокзала парком экологически чистых электробусов перевезено около 2,8 млн москвичей и гостей столицы.
Татарстанский электробус рассчитан на перевозку 85 пассажиров, в том числе 30 в сидячем положении. Особенность машин – современный дизайн, низкий уровень пола, спутниковая навигация, системы климат-контроля и видеонаблюдения.
Внутри для комфорта пассажиров смонтированы располагаются USB-слоты для зарядки мобильных устройств, а также медиаэкраны, на которые выводится полезная информация о маршруте.
По заверениям «камазовцев», все оборудование, примененное в конструкции электробуса, отечественного производства. Исключение составляют лишь аккумуляторные батареи – они пока импортного производства. Однако в настоящее время с иностранными партнерами ведутся переговоры о начале их выпуска на территории России.
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