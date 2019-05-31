31 мая 2019, 00:15

КамАЗы проехали в шторм по Охотскому морю

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Эпичное видео появилось в Сети. КамАЗ, пробираясь через 3-метровые волны, едет по полосе прибоя. Внезапно разыгравшийся шторм не стал препятствием для каравана, который ждут жители отдаленного рыбачьего поселка на севере Сахалина. Открыть дверь, чтобы вылить набравшуюся в кабину воду, протереть тряпкой запотевшее от парящего мотора лобовое стекло и – снова в путь!
КамАЗы проехали в шторм по Охотскому морю
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«Я знаю - город будет, я знаю - саду цвесть, когда такие люди в стране в советской есть!», - писал Владимир Маяковский о людях Кузнецка. Советской власти давно нет, зато люди в нашей стране остались. На северной оконечности острова Сахалин есть полуостров Шмидта, а на нем – рыбачий стан, окруженный со всех сторон горными кряжами и болотами. Добраться до него можно только морем или по узкой прибрежной полосе во время отлива.

Неожиданно начавшийся шторм поставил перед караваном КамАЗов выбор – переждать непогоду на берегу или попробовать пробиться через 3-метровые волны. Решили рискнуть. Ведь шторм может продлиться несколько дней, а в рыбачьем стане караван ждут люди. На видео можно наблюдать, как машина медленно, но верно преодолевает участок бушующего моря. Кабину захлестывают волны, морская вода вскипает на горячем моторе. Но это все мелочи. Обычные будни сурового края.

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КамАЗы проехали в шторм по Охотскому морю
{{material_124110}}«Я знаю - город будет, я знаю - саду цвесть, когда такие люди в стране в советской есть!», - писал Владимир Маяковский о людях Кузнецка. Советской власти давно нет, зато люди в нашей стране остались. На северной оконечности острова Сахалин есть полуостров Шмидта, а на нем – рыбачий стан, окруженный со всех сторон горными кряжами и болотами. Добраться до него можно только морем или по узкой прибрежной полосе во время отлива.Неожиданно начавшийся шторм поставил перед караваном КамАЗов выбор – переждать непогоду на берегу или попробовать пробиться через 3-метровые волны. Решили рискнуть. Ведь шторм может продлиться несколько дней, а в рыбачьем стане караван ждут люди. На видео можно наблюдать, как машина медленно, но верно преодолевает участок бушующего моря. Кабину захлестывают волны, морская вода вскипает на горячем моторе. Но это все мелочи. Обычные будни сурового края.
2019-05-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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