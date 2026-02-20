Ваш личный отель уедет куда угодно: прицеп-дача нового поколения «Каменск Авто»

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

20 февраля 2026, 17:14

В Екатеринбурге появился в продаже прицеп Каменск Авто 2024 года выпуска с расширенным набором опций и трехлетней гарантией. Модель оснащена современными системами автономного питания и комфорта, что делает ее интересной для автотуристов и тех, кто ценит независимость в дороге.

На рынке Екатеринбурга стартовали продажи нового прицепа-автодома Каменск Авто 2024 года выпуска, который сразу привлек внимание автолюбителей благодаря продуманной комплектации и акценту на автономность. В условиях растущего интереса к путешествиям на колесах и самостоятельным поездкам по России подобные предложения становятся особенно актуальными.

Производитель из Каменска-Уральского сделал ставку на практичность и комфорт: прицеп рассчитан на владельцев с категорией прав «В», что расширяет круг потребителей. Гарантия на три года обеспечивает уверенность в качестве.

Фото: auto.drom.ru

Внутри прицепа предусмотрен полноценный кухонный гарнитур: подвесной шкаф, столешница, три выдвижных ящика и две полки для вещей. Это решение позволяет организовать быт даже вдали от цивилизации. Шасси оснащено рессорно-амортизаторной подвеской и колесами 195/65 R15, что обеспечивает устойчивость и надежность на российских дорогах. Пластиковые крылья и противооткатный упор с кронштейном обеспечивают надежность при эксплуатации.

Особое внимание уделено дополнительному оборудованию. В комплектации уже есть кофр на дышле, съемный уличный стол, опорная стойка с хомутом и складной матрас размером 2000х1400х100 мм. Для удобства владельцев предусмотрены мойка с насосом, наружный душ, алюминиевый бак для воды на 60 литров, зеркало и дизельный обогреватель мощностью 2 кВт, работающий от 12В. Холодильник с температурой 40 литров поддерживает температуру от +20 до -20 градусов.

В прицепе предусмотрен автономный пакет электрики: светильники светодиодные, розетки с USB, блок предохранителей, размыкатель сети, уличное освещение и провод для подключения аккумулятора. Солнечная панель мощностью 170 Вт, аккумулятор AGM на 100 А/ч и контроллер заряда, обеспечивающий независимость от внешних источников энергии. Инвертор на 1500 Вт, зарядка от сети 220В и комплект приборов позволяют использовать бытовую технику и заряжать гаджеты в любых условиях.

Для вентиляции и комфорта установлен люк крыши с вентилятором и москитной сеткой. Все элементы продуманы с учетом длительного пребывания и автономного пребывания на природе. Прицеп Каменск Авто 2024 года - это не просто средство передвижения, полноценный дом на колесах, который позволяет обеспечить владельцу свободу и комфорт в любой стране.

