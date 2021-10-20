Камера перепутала надпись на футболке пешехода с номерным знаком и оштрафовала водителя
Фото: thedrive.com
Оказалось, дорожная камера перепутала госномер Volkswagen (KNI9TER) с надписью на футболке (KNITTER). Необычные номер Дэвиду Найту (Knight) в свое время подарила супруга. Тут все дело в игре слов. Друзья с детства зовут Дэвида «рыцарь» («knighter»). Женщина-нарушитель на фотографии, видимо, очень любит вязать, поэтому у нее даже есть футболка с названием популярного британского журнала «Knitter», посвященного вязанию. И вот, когда она шла по краю проезжей части, по выделенной полосе, ее сфотографировала дорожная камера, а штраф направили чете Найтов.
Когда Дэвид позвонил в соответствующее ведомство, чтобы сообщить об ошибке, инспектор сначала принялся его стыдить, мол, нехорошо ездить по выделенной полосе, но затем обратил внимание на фотографию и рассмеялся. Очевидно, никто не удосужился перепроверить штраф, выписанный компьютером. В итоге, все благополучно и быстро разрешилось. Штраф аннулировали.
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