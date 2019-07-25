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25 июля 2019, 16:42

Камеры будут фиксировать автомобили без ОСАГО в тестовом режиме

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Правительство РФ вернулось к идее контролировать наличие полиса ОСАГО при помощи дорожных камер. На совещании у замминистра финансов РФ Алексея Моисеева приняли решение запустить фотофиксацию в тестовом режиме. Сроки начала эксперимента не уточняются.
Камеры будут фиксировать автомобили без ОСАГО в тестовом режиме
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Проверка ОСАГО с помощью дорожных камер вновь откладывается. Сегодня истекает очередной дедлайн, назначенный ...
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Идея проверять ОСАГО с помощью дорожных камер не дает покоя страховщикам и ГИБДД уже не первый год. Но сроки ее реализации, хотя бы в качестве эксперимента, каждый раз переносились. Очередной дедлайн, назначенный правительством, истек 1 марта 2019 года. С тех пор об идее, казалось, забыли надолго. А зря. На совещании в Минфине вопрос вновь «всплыл».

Предполагается, что сначала система будет работать в тестовом режиме. Водителям без действующего ОСАГО направят уведомление о зафиксированном правонарушении и напомнят о сумме грозящего им штрафа: 800 рублей (или 400 рублей с 50-процентной скидкой при оплате в течение 20 дней). При этом ни оформлять постановление, ни выписывать штраф пока не будут. Ожидается, что эксперимент проведут в Москве, Петербурге и Казани. Конкретные сроки его начала на этот раз предусмотрительно не называют.

Об окончании тестирования и переходе на фиксацию автомобилей без ОСАГО в штатном режиме в Госавтоинспекции пообещали предупредить заранее. Аналогичным способом в дальнейшем могут начать штрафовать водителей без диагностической карты. В этом случае наказание более ощутимое – 2 000 рублей.

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Камеры будут фиксировать автомобили без ОСАГО в тестовом режиме
{{material_125654}}Идея проверять ОСАГО с помощью дорожных камер не дает покоя страховщикам и ГИБДД уже не первый год. Но сроки ее реализации, хотя бы в качестве эксперимента, каждый раз переносились. Очередной дедлайн, назначенный правительством, истек 1 марта 2019 года. С тех пор об идее, казалось, забыли надолго. А зря. На совещании в Минфине вопрос вновь «всплыл».Предполагается, что сначала система будет работать в тестовом режиме. Водителям без действующего ОСАГО направят уведомление о зафиксированном правонарушении и напомнят о сумме грозящего им штрафа: 800 рублей (или 400 рублей с 50-процентной скидкой при оплате в течение 20 дней). При этом ни оформлять постановление, ни выписывать штраф пока не будут. Ожидается, что эксперимент проведут в Москве, Петербурге и Казани. Конкретные сроки его начала на этот раз предусмотрительно не называют.Об окончании тестирования и переходе на фиксацию автомобилей без ОСАГО в штатном режиме в Госавтоинспекции пообещали предупредить заранее. Аналогичным способом в дальнейшем могут начать штрафовать водителей без диагностической карты. В этом случае наказание более ощутимое – 2 000 рублей.
2019-07-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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