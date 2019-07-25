25 июля 2019, 16:42
Камеры будут фиксировать автомобили без ОСАГО в тестовом режиме
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Правительство РФ вернулось к идее контролировать наличие полиса ОСАГО при помощи дорожных камер. На совещании у замминистра финансов РФ Алексея Моисеева приняли решение запустить фотофиксацию в тестовом режиме. Сроки начала эксперимента не уточняются.
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Предполагается, что сначала система будет работать в тестовом режиме. Водителям без действующего ОСАГО направят уведомление о зафиксированном правонарушении и напомнят о сумме грозящего им штрафа: 800 рублей (или 400 рублей с 50-процентной скидкой при оплате в течение 20 дней). При этом ни оформлять постановление, ни выписывать штраф пока не будут. Ожидается, что эксперимент проведут в Москве, Петербурге и Казани. Конкретные сроки его начала на этот раз предусмотрительно не называют.
Об окончании тестирования и переходе на фиксацию автомобилей без ОСАГО в штатном режиме в Госавтоинспекции пообещали предупредить заранее. Аналогичным способом в дальнейшем могут начать штрафовать водителей без диагностической карты. В этом случае наказание более ощутимое – 2 000 рублей.
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