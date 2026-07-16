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Автор: Дарья Климова

16 июля 2026, 07:53

Камеры на дорогах отключили: что изменится для водителей в очередях на АЗС

Камеры на дорогах отключили: что изменится для водителей в очередях на АЗС

Не повезло попасть под камеру в очереди на заправку? Рассказываем, как доказать, что вы не нарушитель

Камеры на дорогах отключили: что изменится для водителей в очередях на АЗС

Многие автомобилисты столкнулись с неожиданными штрафами за остановку в очереди на заправку, хотя камеры уже отключили. Почему отмена наказания не происходит автоматически, какие шаги нужно предпринять и что делать, если ситуация повторится - объясняем подробно. Мало кто знает, что массовой аннуляции не будет, а разбирательство по каждому случаю - на плечах самих водителей.

Многие автомобилисты столкнулись с неожиданными штрафами за остановку в очереди на заправку, хотя камеры уже отключили. Почему отмена наказания не происходит автоматически, какие шаги нужно предпринять и что делать, если ситуация повторится - объясняем подробно. Мало кто знает, что массовой аннуляции не будет, а разбирательство по каждому случаю - на плечах самих водителей.

Новость о том, что камеры фиксации нарушений на участках с очередями к автозаправкам отключены, вызвала бурное обсуждение среди российских автомобилистов. Для многих это стало долгожданным решением, ведь штрафы за вынужденную остановку под знаком запрета парковки в ожидании топлива стали настоящей головной болью. Однако, как выяснилось, отмена уже выписанных штрафов не произойдет автоматически - и это ключевой момент, который важно учитывать каждому водителю.

Представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что камеры, фиксирующие нарушения в зонах запрета стоянки, где автомобили выстраивались в очередь на АЗС, действительно отключены. Но если штраф уже пришел, его аннулирование - забота самого владельца машины. Это значит, что массового списания санкций не будет: каждый случай рассматривается индивидуально, и только после обращения автомобилиста.

Ситуация выглядит так: водитель, оказавшись в очереди на заправку, вынужден остановиться на дороге, где действует запрет стоянки. Камера фиксирует нарушение, и штраф приходит автоматически. При этом никто не учитывает, что остановка была вынужденной, а не умышленной. В результате многие получили уведомления о штрафах, хотя нарушать правила не планировали. Как отмечают эксперты, в подобных случаях наказание можно оспорить, но только через подачу жалобы в соответствующее подразделение МВД.

Массовая отмена штрафов в России - явление редкое. Обычно прокуратура вмешивается только в исключительных ситуациях, когда речь идет о технических ошибках или массовых сбоях. Например, как это было на Волгоградском проспекте, когда камера фиксировала проезд по выделенной полосе до ее официального открытия, или в Химках, где после изменения схемы движения водители по привычке нарушали новые правила. В обоих случаях прокуратура отменила все вынесенные постановления. Но в ситуации с очередями на АЗС МВД действует иначе: каждый случай требует отдельного рассмотрения.

Интересно, что подобные проблемы возникают не только в Саратовской области, на которую обратили внимание в этот раз, но и в других регионах страны. Более того, штрафы выписывают не только за ожидание на заправке, но и за стоянку в очереди на въезд на парковку. Это создает дополнительную нагрузку на водителей, которым приходится доказывать свою правоту в каждом конкретном случае.

Чтобы оспорить штраф, автомобилисту необходимо написать заявление, приложить доказательства вынужденной остановки (например, фото очереди или чеки с АЗС) и подать документы в подразделение, оформившее постановление. После этого остается ждать решения. Процесс может занять несколько недель, а иногда и дольше. Важно помнить: если не подать жалобу, штраф останется в силе.

В похожих ситуациях, когда водители сталкиваются с несправедливыми санкциями, полезно знать свои права и порядок действий. Например, при спорах со страховыми компаниями по ОСАГО также требуется досудебное урегулирование, как подробно разбирается в материале о механизме обращения к финансовому уполномоченному.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: камеры фиксации нарушений на дорогах с очередями к АЗС действительно отключены, но это не освобождает от необходимости самостоятельно оспаривать уже выписанные штрафы. Массовая отмена возможна только по инициативе прокуратуры, что происходит крайне редко. Водителям стоит внимательно следить за уведомлениями и не игнорировать пришедшие постановления, чтобы избежать дополнительных проблем. Эта ситуация наглядно показывает, насколько важно знать свои права и быть готовым защищать их в случае спорных ситуаций на дороге.

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