В регионах тестируют автоматическую проверку ОСАГО: где и сколько нарушителей поймали?

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Дарья Климова

30 января 2026, 12:41

Вышло исследование: камеры в России впервые начали фиксировать отсутствие ОСАГО у водителей. Уже выписаны сотни штрафов, но система работает не везде и не для всех. Что изменится для автомобилистов и когда ждать массового внедрения - разбираемся в деталях.

В 2025 году для российских автомобилистов наступил новый этап: камеры на дорогах начали выявлять тех, кто ездит без полиса ОСАГО. Это событие не прошло незамеченным - впервые зафиксированы реальные штрафы, а сама система тестируется сразу в нескольких регионах страны. Для многих водителей это стало неожиданностью, ведь до недавнего времени подобные проверки были невозможны. Теперь же даже случайное отсутствие страховки может обернуться штрафом, причем без участия инспектора.

По информации Autonews, за прошедший год камеры зафиксировали 245 случаев управления автомобилем без действующего полиса ОСАГО. Из них 217 штрафов уже оплачены, а одно постановление аннулировано. Тестирование системы проходит в Москве, а также в Алтайском, Амурском, Астраханском, Иркутском, Саратовском, Смоленском и Томском регионах. Особенно выделяется Астраханская область - здесь вынесено 113 постановлений, тогда как в столице зафиксировано всего 4 случая.

Важно отметить, что в 2025 году камеры проверяли наличие ОСАГО только у тех, кто уже попался на других нарушениях - например, проехал на красный свет. То есть, если водитель не нарушал ПДД, его полис пока не проверяли. Однако это лишь временная мера: в ближайшие годы планируется расширить функционал камер, чтобы они автоматически сверяли наличие страховки у всех проезжающих автомобилей.

В ноябре 2025 года Госдума одобрила в первом чтении законопроект, ограничивающий количество штрафов за отсутствие ОСАГО одним случаем в сутки. Это решение должно снизить нагрузку на водителей, которые могли бы получать несколько штрафов за один день. Кроме того, президент России поручил усилить борьбу с нарушителями, а МВД занялось модернизацией базы данных и программного обеспечения, чтобы обеспечить массовую проверку полисов через камеры. Ожидается, что полноценный запуск системы состоится не раньше осени 2026 года.

Сейчас штраф за езду без ОСАГО составляет 500 рублей, но при повторном нарушении сумма увеличивается до 3–5 тысяч рублей. По оценкам Российского союза автостраховщиков, от 7 до 10% владельцев автомобилей в стране продолжают ездить без страховки, несмотря на ужесточение контроля. Это создает риски не только для самих водителей, но и для всех участников дорожного движения.

Пока система работает в тестовом режиме, но уже ясно: эпоха безнаказанной езды без ОСАГО подходит к концу. В ближайшие годы камеры станут главным инструментом контроля, и игнорировать требования закона будет все сложнее. Для автомобилистов это сигнал: пора пересмотреть отношение к страховке и не надеяться на случайность.

Упомянутые марки: Chery, Haval, Volkswagen, Toyota, KIA, Hyundai, Nissan
