Камеры начали штрафовать водителей за новое нарушение (в ГИБДД до последнего все отрицали)
Когда в Сети водители стали жаловаться на новые штрафы, «Коммерсантъ» запросил в УМВД России по Нижегородской области официальную статистику и выяснил, что за два неполных месяца было вынесено 7,3 тысячи постановлений за нарушение правил пользования световыми приборами в светлое время суток (ст. 12.20 КоАП). Напомним, в соответствии с действующими ПДД, водители обязаны в темное время суток включать ближний свет фар, а в светлое – ближний свет или дневные ходовые огни.
Как рассказал журналистам Игорь Гончаров, зам.гендиректора пермской компании «Технологии безопасности дорожного движения», выпускающей новые «умные» комплексы, подобные камеры уже стоят в Пермском крае, Оренбургской, Брянской, Тверской, Воронежской областях и других регионах. Но пока они работают в тестовом режиме, и лишь в Нижнем Новгороде местное УГИБДД решило выносить штрафы. Эксперты говорят, что технология еще «сырая» и требует доработки. При этом дорожные камеры сертифицированы и формальных препятствий для их работы нет.
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