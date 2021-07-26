Камеры начнут штрафовать агрессивных водителей на 1 500 рублей
Если жертвой нетерпеливого водителя станет новичок, он может принять неверное решение и спровоцировать серьезное ДТП: перепутать газ с тормозом или поспешно уступить полосу, не убедившись в безопасности маневра, пишет Autonews.
Разработчиком новых камер выступает компания «Астралаб», которая ранее представила технологию, позволяющую распознавать включенные и выключенные фары. Как сообщал 110KM.RU на прошлой неделе, за езду без света начнут в автоматическом режиме штрафовать с сентября 2021 года. Технология распознавания агрессивного вождения более сложная и заработает позднее. Потребуется сделать несколько снимков подряд и даже записать видеоролик. На основании собранных материалов уполномоченные лица будут принимать решение о штрафе.
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