18 декабря 2018, 00:52
Камеры научатся распознавать мобильники в руках у водителей
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Полиция Австралии вооружилась дорожными камерами для борьбы с водителями, который пользуются за рулем телефонами. Устройства успешно прошли испытания. В течение месяца на дорогах Нового Южного Уэльса сфотографировали более 300 000 водителей с мобильниками в руках. С января 2019 года камеры заработают в штатном режиме.
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Во время тестирования на трассе близ Сиднея камеры фиксировали ежедневно до 11 000 водителей, которые держали в руках мобильные телефоны. Например, на одном из снимков водитель вообще ухватил мобильник обеими руками, а руль придерживает пассажир. Власти настроены решительно. Ведь если бы водители не отвлекались и постоянно контролировали дорогу, число аварий сократилось бы в разы.
В течение трех месяцев, с января по март, система будет работать в «щадящем» режиме. Все нарушения будут фиксировать, рассылать нарушителям письма с предупреждениями, но штрафовать на первом этапе не станут. Если система окончательно подтвердит свою эффективность, с апреля водители начнут получать штрафы.
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