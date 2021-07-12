Камеры стали штрафовать водителей за ремень в регионах России
Постановления с камер за непристегнутый ремень стали получать водители в Татарстане и Тамбове. Практика, применяемая московскими властями, положительно зарекомендовала себя. Как выяснил Autonews.ru, разработчики не исключают, что вскоре практика распространится и на другие регионы.
В Татарстане с 1 по 5 июля камеры зафиксировали более 1 тыс. нарушений. 815 автовладельцев уже идентифицированы сотрудниками ЦАФАП ГИБДД МВД по Республике Татарстан и они получили постановления о штрафах.
В УМВД России по Тамбовской области отметили, что в регионе пока что установлен один комплекс, который распознает непристегнутых людей в машине. С апреля было оформлено около 4 тыс. штрафов. Увеличивать количество камер власти региона пока что не планируют.
Непристегнутый ремень научили распознавать нейросеть. Обучение происходит постоянно, перед тем как запустить систему в работу, нейросеть обработала более 100 тыс. примеров изображений и вариаций непристегнутых ремней в разных ракурсах, при разном освещении и в разное время суток. Первое время нейросети подсказывает человек, есть ли нарушение или нет, так нейросеть накапливает опыт.
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